揭發242人涉冒名頂替入學　山東教育廳：2006年以前技術手段不足

山東省政府新聞辦周五（3日）舉行新聞發布會，當中有回應當地近來發現多宗冒名頂替入讀大學事件的調查進展。 據內地傳媒此前報道，山東省近期清查出有多達242人是涉嫌冒名頂替入學取得學歷，涉及14間高校，當中不乏中國海洋大學、濟南大學等當地著名學府，目前該些學歷已作注銷處理。 省政府表示，這些案例上大多發生在2006年以前，主要因為當時技術手段不足，讓不法分子有機可乘。

山東省的名校之中，中國海洋大學亦清查出有冒名頂替入學的學生。（資料圖片）

省教育廳副廳長關延平指，上述的冒名頂替事件，是在2018年9月山東省啟動的集中清查行動中發現，實際上大多發生在2006年以前，「由於當時信息化手段不足、信息公開渠道不暢、身份鑑別技術限制等歷史原因，相關人員採取違法違規手段獲取入學資格。」關延平指，山東省近年來充分利用信息化手段，不斷加強對考試、錄取、入學等各環節的管理，採取多項措施，防範冒名頂替行為。

關延平表示，山東省在在考試、錄取及入學環節都有多種措施確保資料準確、真實，下一步亦推進建立資訊服務平台，提供更為即時、可靠、豐富的體檢、成績、志願、錄取結果等資料的推送服務。同時，山東省會進一步加強資訊技術研究，通過技術手段提供各類資訊服務保障，保證資訊的及時公開和安全可靠。

山東聊城早前有受害人（右）發現20年前竟被人冒名頂替上學。（央視新聞）

關延平並強調，為以最嚴密的程序保障招生公平，山東省將認真展開新生入學復查，對弄虛作假、考試舞弊、騙取加分資格或企圖冒名頂替的新生，堅決取消其入學資格並嚴肅處理，已報到入學亦會取消學籍，不予新生學籍電子註冊。同時配合公安、紀檢監察等部門一查到底，依法依紀追究有關人員的責任。

（澎湃新聞）