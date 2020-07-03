冒名頂替｜山東一校長被揭幫兒子偽造檔案　11歲起食「皇糧 」

山東繼「冒名頂替上學」舞弊案後，近日再揭發出「冒名頂替公職」案。在山東菏澤，一名校長被指幫兒子偽造檔案，冒名頂替他人獲得公職，且兒子11歲就開始領國家工資。

冒名張健的人有著兩張身份證，其真名叫做邱之豪。（網上圖片）

同樣一張照片，「邱之豪」搖身一變成為了「張健」。（網上圖片）

綜合內媒報道，自稱當事人的張健在社交媒體上爆料稱，1997年自己退伍回到入伍所在地，1999年被分配到了菏澤市牡丹區林業局，但該局一直不讓他去上班，直到2005年才由林業局介紹信分配到牡丹區沙土鎮林業站。經人打聽後張健卻得知，自己沒上班的幾年間「工資和保險金一直正常發放」。

張健透露，他在2014年11月就查到有個和自己同名、同姓、同身份證號的人在菏澤市牡丹區安全生產監督管理局上班。後來張健才知道，在1999年，自己被當時只有11歲名叫邱之豪的人冒名頂替，且對方從當時起就一直領取國家工資。

張健指自己在2014年發現問題之後，開始向紀委舉報，當時收到的回復稱是信息錄入錯誤已經更正，但此後冒名者邱之豪仍然在繼續工作。報道指，邱之豪的父親邱兆海也曾和張健的妻子見面協調過事件。在張健提供的錄音中，邱兆海說是當年一個朋友給自己想的辦法，現在已經無法挽回，稱自己「一點法也沒有」。

冒名者被開除 校長父親被免職

牡丹區紀委周四（7月2日）透露，邱之豪同時擁有兩個身份證，其冒名張健的檔案是偽造的，邱之豪父親邱兆海曾任牡丹區第八小學校長，目前已免去校長職務。對於是否追究參與偽造假檔案者的刑事責任，牡丹區紀委表示需要等待後續調查處理意見。

同日，牡丹區政府發布通報稱，針對上述事件，已責成牡丹區紀委監委、教體局、應急管理局、公安局等相關部門單位組成調查組進行調查核實。經查，舉報人牡丹區林業局沙土林業站工作人員張健的人事檔案，與被舉報人邱之豪在牡丹區應急管理局工作所使用的「張健」人事檔案，均存放於牡丹區人社局檔案室。

經比對兩套檔案所填內容，除姓名相同外，所填寫的學習、入伍、參加工作時間、工作經歷等信息完全不同，不存在冒用舉報人檔案的問題。但是，調查組在調查過程中發現，邱之豪檔案存在偽造姓名、年齡、住址、簡歷等問題。

經研究決定，對被舉報人邱之豪（冒名張健）之父邱兆海違反組織紀律，違規為其子謀取人事利益，給予撤銷黨內職務和撤職處分；對邱之豪給予除名；對邱之豪調入時負有責任的時任牡丹區安監局局長李凡建給予黨內嚴重警告處分；對為邱之豪辦理養老保險轉移手續時審核把關不嚴的牡丹區人社局工作人員朱素坤給予黨內嚴重警告處分；對為邱之豪違規辦理戶口補錄、遷移和姓名變更的原沙土派出所戶籍民警高玉柱，給予黨內嚴重警告處分。