華為手機晶片缺貨吿急　余承東：麒麟芯片9月15日之後無法製造

美國政府於今年5月，推出新制裁措施，禁止全球採用美國相關生產技術的晶片供應廠商供貨予華為；華為消費者業務CEO余承東在中國信息化百人會2020年峰會上表示，由於美國的制裁，華為領先全球的麒麟系列芯片在9月15日之後無法製造，將成為絕唱。

據內媒報道，在中國信息化百人會2020年峰會上，余承東表示華為消費者業務上半年手機全球發貨量1.05億台。數據顯示，2020年的第二季度，華為手機全球發貨量超過了三星位居第一。余承東表示，如果沒有美國限制，華為手機出貨量在2019年就能趕超韓國三星。

2020年3月5日，華為公司法國首家旗艦店在巴黎開業，這是華為在歐洲地區營業的第四家旗艦店。店內銷售華為的系列電子產品，包括手機、手錶、智能音箱、耳機等，並為消費者提供最新科技體驗。（新華社）

他指出，華為在被制裁的情況下，手腳被束縛，雖然是不公平的比賽，但仍然取得了全球第一。他透露，2020年上半年華為消費者業務上半年銷售收入2,558億元人民幣。

至於今年全年手機銷量，余承東表示，由於美國第二輪制裁，使得華為晶片儲備不足，預計華為全年手機銷量要低於去年同期。「我們手機業務現在很困難，晶片供應困難，很缺貨。」

余承東稱，過去十幾年華為在芯片領域的探索從嚴重落後，到比較落後，到領先，到被封殺。「我們投入了巨大研發，但很遺憾在半導體製造領域，華為沒有參與。我們只做芯片設計，沒有芯片製造，我們很多很強大的芯片都沒有辦法製造了，我們說要解決這些問題，需要技術創新，技術、技術、技術。」

今年5月15日，美商務部公告將延長華為的供貨臨時許可證90天至8月14日，但同時升級了對華為的芯片管制——在美國境外為華為生產芯片的晶圓廠商們，只要使用了美國半導體生產設備，就需要向美國申請許可證。這意味著，全球主要的半導體供應商向華為供貨都必須得到美方的許可，否則就要承擔自己也會被美方制裁的風險。

不過，余承東透露，華為今年9月份發布的新一代Mate40系列將會採用華為麒麟芯片。如果未來美國禁令沒有撤銷（甚至升級），Mate 40 將成為最後一部搭載自研麒麟處理器的華為旗艦手機。