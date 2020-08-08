BBC公開維族人被囚禁拘留營影片　外交部指是假新聞提嚴正交涉

中國外交部新聞司負責人周四（6日）向英國廣播公司（BBC）一名駐京記者提出嚴正交涉，指其製作並播放涉疆假新聞。

據了解，BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）周二（4日）在BBC網站上發布一段涉疆影片，片中的維吾爾族男子麥爾丹．阿巴（Merdan Ghappar）聲稱被政府囚禁於拘留營。現年31歲的阿巴據稱是淘寶網的模特兒，常在服裝品牌的廣告中展示其英俊帥氣的外表，並憑此獲得不菲的收入。

阿巴並向BBC記者發送一段文字，描述被拘禁時的見聞，其中有提到「50至60人被關在一間小房子」、「所有人都戴着頭套、手銬和腳鏈」。阿巴又稱聽到「監獄裏不斷傳來的尖叫聲」，猜測可能來自「提審室」。此外，阿巴還指自己被拘禁的地方「生活條件骯髒和不衛生」，「獄友們身上都有虱子，他們只能共用幾個塑料碗和勺子」。

報道其後稱，「據可靠估計，在過去幾年裏，有超過100萬維吾爾人和其他少數民族被拘押在新疆嚴密的「再教育營」系統中」，但同時亦表明「BBC無法獨立驗證這些訊息的真實性」。不過，報道有引述多名專家說法相信影片是真實，「特別是因為可以從背景中聽到宣傳口號」。

報道最後指，「BBC向中國政府發出查詢申請，請求他們確認阿巴及他的叔叔是否涉嫌在中國從事犯罪活動，並回應阿巴被以何緣由拷在床上，以及其他虐待和酷刑指控。但所有問題均未得到回應。」

就上述報道，中國外交部網站於周五（7日）發布消息稱，「外交部新聞司負責人就英國廣播公司製作並播放涉疆假新聞向該媒體當事駐京記者提出嚴正交涉。」新聞司負責人指出，BBC的報道「東拼西湊，塞入許多涉疆虛假信息，移花接木，牽強附會，主觀臆斷，嚴重失實」。

負責人表示，影片僅憑一名毒販的自拍片段及幾條短訊，就謬稱中國政府將大量維族人關押在「拘留營」並施以酷刑，「相關報道充斥意識形態偏見，違反新聞職業道德，嚴重誤導觀眾，是典型的假新聞，性質和影響惡劣，也有損BBC的信譽」。

負責人強調，中國堅決反對針對中國的意識形態偏見，反對借所謂新聞自由炮製假新聞，反對違反新聞職業道德的行為，敦促英國廣播公司立即採取措施，糾正錯誤，消除惡劣影響，反躬自省，並摒棄意識形態偏見，客觀、公正地報道中國。

（綜合報道）