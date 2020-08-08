華為推HMS新系統替代Google　全球月活用戶超7億

據新華社消息，8月7日，在中國信息化百人會2020年峰會上，華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉表示，在操作系統領域，華為認為未來模式的引領者，應該是「用開放對抗封閉，用協同對抗割裂，我們的產業主張是開放、開源、共建OS生態，支持分散式的全場景終端」。 他說，對Hi AI，華為從雲、端、芯（晶片）三層能力開放，助力開發者商業成功，當前AI合作夥伴已經超過4000家，HMS（華為移動服務）生態加速走向海外，全球月活用戶超過7億，註冊的開發者已經達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

此前Google曾宣布，禁止華為手機使用其的GMS服務。不過，華為推出了全新的HMS生態系統，以替換Google的GMS服務。

據了解，華為的HMS於2019年在華為開發者大會上首次公布，彼時有14項服務，包括9個基礎服務和5個增長服務。今年7月，華為公布HMS Core 5.0，能力開放覆蓋七大領域，包括應用服務、圖形、媒體、人工智能、智能終端、安全、系統。

華為董事、戰略研究院院長徐文偉。（資料圖片）

華為原本計劃加速推進自有HMS生態，並形成「自研晶片+鴻蒙OS」新體系。華為消費者業務CEO余承東8月7日在前述大會上表示，華為新一代麒麟晶片將會有更強大的5G能力、更強大的AI處理能力和更強大的CPU/GPU，但因美國第二輪制裁，9月15日之後華為全球最領先的終端晶片就無法生產了，新一代麒麟晶片將成「絕版」。

余承東表示，華為在晶片領域開拓幾十年，從嚴重落後到趕上、再到領先，過程艱難、投入巨大，這是一個非常大的損失。而要解決這個問題，必須實現基礎技術的創新和突破，贏取下一個時代。他呼籲中國從根技術做起，打造新生態。