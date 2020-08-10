【美衛生部長訪台】蔡英文接見阿扎爾　感謝特朗普肯定台灣貢獻

台灣總統蔡英文今日（10日）上午接見訪台的美國衛生及公共服務部部長阿扎爾 （Alex Azar，台譯「艾薩」）。她致詞時表示，透過這次訪問團來訪，可更清楚台灣如何處理疫情，台美雙方也可交換意見，並共同研擬未來方向。

台灣總統蔡英文（右）10日接見訪台的美國衛生及公共服務部部長阿扎爾（左）。（蔡英文Facebook）

蔡英文感謝美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧肯定台灣貢獻，以及支持台灣國際參與，她相信未來疫苗、藥品的合作都能有顯著進展，不僅在防疫，在各領域交流也能有所突破。

台外交部：台美討論成立新組織取代WHO的消息不實

今日稍早時份，台灣外交部發布新聞稿表示，阿扎爾率團來訪，主要在於強化台美雙方在醫衛領域上進一步的交流。「在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，艾薩曾多次公開肯定『台灣模式』在全球抗疫的貢獻。因此，這次艾薩來訪主要將與台灣的防疫專家做經驗交流，並親身體驗『台灣模式』的運作實況。」

台灣外交部說，多年來，台美間也持續就如何協助台灣參與世界衛生大會（WHA）議題深入交換意見。但對於媒體報道宣稱雙方將討論設立新的國際組織以取代世界衛生組織，並非這次台美討論的議題，相關報導有悖事實。

台美斷交後訪台層級最高的美國內閣官員

阿扎爾是1979年台美斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員，一行人將停留數日，除會晤蔡英文，並將與台灣衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮等多名部長見面。