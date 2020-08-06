【美衛生部長訪台】央視：民進黨為「台獨」不惜犧牲台灣民眾生命

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於近日率團訪問台灣，成為首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。 對此，大陸官媒央視發表評論稱，民進黨當局又幹危險的事，為了「台獨」不惜犧牲台灣民眾生命，與美勾結一丘之貉。

文章稱，民進黨當局自從2016年上台後，就一直奉行「親美抗陸」的危險路線，美國大腿抱得更是一年比一年緊。而美國出於自身利益的需求，當然樂得操控台灣這顆配合度如此之高的棋子。雙方各懷鬼胎，只是苦了台灣民眾。台海不太平、台灣經濟不見好轉，台灣民眾享受不到兩岸和平發展紅利，還眼看着就要在不知不覺中被民進黨當局綁上「台獨戰車」。

阿扎爾（後）將展開歷史性訪問台灣，期間將代表美國總統特朗普（前）會見總統蔡英文、衛生福利部長陳時中等人。（美聯社）

文章指出，把干涉別國內政當成家常便飯的美國，無視台灣問題是中國內政，無視台灣問題在中美關係中的重要性與敏感度，一再違背「一個中國原則」和中美三個聯合公報，一再故意損害中美關係的政治基礎。

文章強調，美國在自己國內疫情失控、種族主義衝突加劇之時，仍然不忘拿「台灣牌」來挑釁大陸、政治操弄中美話題，其與為了「台獨」不惜犧牲台灣民眾生命的民進黨當局可謂一丘之貉。只是，歷史早已證明：任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖最終都會以失敗告終。

針對阿扎爾訪台一事，中國外交部發言人汪文斌在周三（5日）的例行記者會上表示，中國堅決反對美台官方往來，並已就此分別在北京和華盛頓向美國提出嚴正交涉。國台辦發言人馬曉光則表示，民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，是十分危險，也不可能得逞。

（綜合報道）