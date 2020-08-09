美衛生部長率團抵台展開4日訪問行程　明將晤蔡英文交流防疫經驗

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）率訪問團今日（9日）下午4時48分搭乘美國空軍C-40B行政專機抵達台北松山機場，一行人下機與台方接機代表稍作寒暄後，就前往機場檢測指定地點，及後將展開為期4日的訪問行程，將與總統蔡英文及多位部會首長見面，交流防疫經驗。

據《中央社》報道，訪團乘坐的專機機身漆有美國國旗，而前往松山機場接機者包括美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑、台外交部政務次長田中光、北美司長徐佑典、衛福部疾管署署長周志浩及美國衛生部先行抵台的官員等人，各人佩戴口罩且不握手。阿扎爾在停機坪向媒體揮手致意後，即進入機場貴賓室。

阿扎爾走下專機。（聯合新聞網）

阿扎爾是1979年台美斷交以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員，此行將會見蔡英文及衛福部長陳時中等部會首長，以及醫護人員和專家，討論應對新冠肺炎、全球公衛和美台夥伴關係。根據美國《總統繼任法》，衛生部長的總統繼任排序高於曾訪台的運輸部長和能源部長等官員。

據台媒披露的行程，阿扎爾周一（10日）上午10時將與蔡英文會面，此行中也將拜會外交部長吳釗燮，並可能與公衛專家前總統陳建仁和副總統賴清德交換意見；下午將赴衛福部疾管署，與衛福部長陳時中共同見證「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。

訪問團周二（11日）將前往中央流行疫情指揮中心、參訪口罩國家隊，同日也將向台灣公衛研究生及美國疾管中心學友發表演說，強化台美雙方合作。訪問團周三（12日）還將到訪台北賓館弔唁前總統李登輝，之後於同日離台。

值得一提是，日本前首相森喜朗率領的弔唁團今天下午2時半搭乘商務包機抵台，與蔡英文會面及前往台北賓館弔唁李登輝之後，於傍晚6時半原機返日。美、日因現任與卸任層級不同，專機層級也不同。美方官員或參、眾議員出訪，美軍慣例都會派遣由安德魯基地空軍89空運聯隊的C-40（B-737-700）擔任行政專機，美政要訪問台灣也比照相同待遇。

美專機在台過夜打破慣例

台灣與美國沒有邦交，美軍機慣例不在非邦交國駐留，十餘年前美軍專機搭載政要抵達松山機場後，專機會飛返沖繩待命，不在松山過夜，在政要離台當日，再飛抵松山執行專機任務。但在台美關係升溫後，美軍專機現可配合美方政要行程，留駐松山加油或整補。而森喜朗是卸任官員，日方弔唁團是租用空巴A318商務機，人員走商務通關通道，謹守非邦交國原則。

美國訪團專機（左）與今日訪台弔唁前總統李登輝的日本前首相森喜朗一行專機（右）在松山機場同框。（聯合新聞網）

台國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲表示，美國空軍的行政機隊以C-40B、C-40C為主要機種。其中，C-40B為高階軍事人員使用，號稱飛行辦公室，機上配備高度加密的軍用數位通訊、語音通訊網絡，可供軍事指揮官在移動中保持指管能力，隨時掌握戰場情勢並下達命令。C-40C則多提供美國政府閣員、國會議員使用。

蘇紫雲說，此次抵達台灣的專機，觀察機身編號10040，為C-40B最新改良型，屬於副總統專機，隸屬馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）89運輸聯隊。具備空中指揮能力的C-40B，除副總統外，也提供國務卿、國防部長、參謀首長聯席會議主席（相當於台軍參謀總長）使用。蘇紫雲研判，阿扎爾搭乘C-40B專機訪台，可在必要時指揮美國境內的抗疫工作。

遭質疑特權、防疫漏洞

另一方面，阿扎爾訪台不需要隔離14日，遭輿論質疑特權，也憂心恐成防疫漏洞。國民黨前主席洪秀柱表示，美國現在是全世界確診人數最高的國家，在這麼嚴峻的情勢下，阿扎爾來台無需隔離入境的目的到底是甚麼？他來台灣能做甚麼？政府這都無法說清楚，如何讓人支持？認為民眾的質疑並非無的放矢。

（綜合報道）