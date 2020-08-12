立法會延任｜外交部：立法會繼續履職有利維護香港憲制和法治秩序

全國人大常委會早前閉幕，會上以全票通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》，訂明現屆立法會續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生，下一屆立法會經選舉產生後，任期仍為4年。 中國外交部12日對此表示，立法會繼續履職有利於維護香港特區憲制秩序和法治秩序。外交部又表示，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府、組織和個人插手干預。

12日，中國外交部記者會上，有記者提問，第十三屆全國人大常委會第二十一次會議11日表決通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》，明確香港特區第六屆立法會繼續履行職責不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止，你對此有何評論？

對此，外交部發言人趙立堅表示，「全國人大常委會根據憲法和香港基本法做出關於香港特區第六屆立法會繼續履行職責的決定，為香港特區第六屆立法會繼續履職提供了堅實的法律基礎，有利於維護香港特區憲制秩序和法治秩序，有利於保障香港特區政府正常施政和社會正常運行，國務院港澳辦、香港中聯辦已分別發表聲明，堅決擁護這一決定。」

趙立堅強調，「香港是中國的特別行政區，香港特區立法會選舉是中國的選舉。香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府、組織和個人插手干預。」