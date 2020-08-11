港版國安法｜何柱國談林鄭連任傳聞：「上天喺度嘅、天都有眼嘅」

全國政協常委、星島新聞集團主席何柱國自去年後修例運動後，多次在其下報章刊頭版廣告，批評特首林鄭月娥。他昨晚（10日）在電台節目中，談及林鄭可能連任的傳聞時，表現得不置可否，笑稱「上天喺度嘅，天都有眼嘅」。 何柱國又否認針對林鄭，指提出建言是對她的考驗。對於有西方多國批評政府押後立法會選舉決定，何斥是雙重標準，指他們亦有因疫情而押候選舉。

何柱國談林鄭連任傳聞時稱「上天喺度嘅，天都有眼嘅」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

何柱國否認針對林鄭：想佢成功，畀啲問題佢思考

何柱國昨晚在陶傑、鮑偉聰主持的商台節目《光明頂》任嘉賓主持，談及特首林鄭月娥連任消息時。何柱國稱，「佢（林鄭）話中央支持林鄭，又越嚟越愛國，出面傳（佢）連任，（可能佢）心裏面係咁諗」過去曾多次在報章刊全版廣告向林鄭「進言」的何柱國，在節目中否認自己針對林鄭，何稱「想佢成功，就畀啲問題佢，畀佢思考……搵到適合答案咪可以連任囉！」

何柱國被問到，在林鄭任內出現《逃犯條例》修訂風波，她有何資格連任時，何稱，「佢考第一嘅……我有啲嘢唔直接講啦！」他又指：「上天喺度嘅，天都有眼嘅，既然佢（林鄭）想做，或者一隻眼開一隻眼閉都未定。」

押後立法會選舉 批評西方國家持「雙重標準」

就押後立法會選舉受西方國家「關注」，何柱國批評，多國也因疫情押後選舉，斥「五眼聯盟」及西方國家提出香港不要延遲選舉是「雙重標準」，「香港延遲一年是天公地道，我有人命喎，畀幾百萬人一齊選舉，如果有啲人因此而病咗、死咗，西方國家敢唔敢負責、賠條命畀我先？」 何又指DQ4議員是否可留任，中央會「依法」處理，質疑議員若連《基本法》都不支持和遵守，「點做議員？」。

曾形容林鄭是「大鴕鳥」

今年5月，何柱國接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時承認對林鄭「好有意見」，批評她自反修例事件後，令香港社會撕裂，並且花費大量納稅人金錢在疫情中買回民望。他形容，林鄭是「大鴕鳥」，又估計林鄭當他的意見「無發生過」。何指不敢冒犯林鄭，又稱林鄭在他背脊「插刀」，「一刀刀斬落嚟㗎。」