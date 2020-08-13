內地通報夏糧收購進度　小麥累計收購量較去年同期大減近千萬噸

國家糧食和物資儲備居日前發布主產區夏糧收購進度通報，其中提到小麥及油菜籽的收購量均較去年同期減少，前者減幅更多達近千萬噸。

通報指，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸。（中新社）

據通報，截至8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸，其中河北收購355.9萬噸，同比減少93.5萬噸、江蘇收購1083.5萬噸，同比減少10.8萬噸、安徽收購592.9萬噸，同比減少222.4萬噸、山東收購661.4萬噸，同比減少54.4萬噸、河南收購912.4萬噸，同比減少538.8萬噸、湖北收購139.0萬噸，同比增加6.8萬噸。

此外，通報亦提到主產區油菜籽累計收購70.6萬噸，同比減少5.1萬噸，以及主產區早秈稻累計收購264.1萬噸，同比增加12.6萬噸。

相較之下，根據海關總署在上月底公布的數據，中國在6月份的小麥進口量躍升至近七年來的最高水平，當月進口小麥多達91萬噸，按年增長197%，同時上半年累計小麥進口總量達335萬噸，按年增長90%。另粟米的進口量亦按年增長23%至88萬噸，令上半年粟米進口量達到370萬噸，按年增長17.6%。乃至用於替代粟米的高粱進口量亦急升至68萬噸，是自2017年3月以來最高水平。

內地近期加強推行「光盤行動」，制止餐飲浪費。（新華社）

官媒《人民日報》海外版旗下的「學習小組」日前發文，指國家主席習近平近日對制止餐飲浪費行為作出重要指示，稱盡管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識。習近平強調要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為；要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。

（綜合報道）