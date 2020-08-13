【新冠肺炎】內地新增19宗確診病例　8宗本土病例均在新疆

內地在周三（12日）新增19宗確診病例，其中境外輸入有11宗，本土病例有8宗，後者全部都位於新疆。

國家衛健委通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19宗，其中境外輸入病例11宗（山東4宗，上海2宗，廣東2宗，四川2宗，河北1宗），本土病例8宗（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治癒出院病例56宗，解除醫學觀察的密切接觸者1284人，重症病例較前一日增加1宗。

新疆持續有新增本土病例。（新華社）

境外輸入現有確診病例162宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例4宗。累計確診病例2227宗，累計治愈出院病例2065宗，無死亡病例。

截至周三，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例724宗（其中重症病例41宗），累計治愈出院病例79398宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84756宗，現有疑似病例4宗。累計追蹤到密切接觸者803651人，尚在醫學觀察的密切接觸者22498人。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者20宗（境外輸入15宗）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察13宗（境外輸入6宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者295宗（境外輸入150宗）。

（綜合報道）