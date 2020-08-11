新冠肺炎｜外媒首訪武漢病毒所　所長王延軼：我們被當成替罪羊

新冠肺炎疫情暴發後，武漢病毒研究所曾被置於輿論風暴中心，有聲音稱新館病毒可能源自該所；而美國總統特朗普亦曾稱，有證據表明新冠病毒來源於武漢實驗室。對此，武漢病毒所及中國外交部曾多次表示否認。 8月7日，美國全國廣播公司（NBC）成為疫情後首家獲准進入武漢病毒研究所，並採訪相關資深專家的外國新聞機構。美國記者在實驗室中訪問了大約5小時，專訪了武漢病毒所所長王延軼。採訪中，王延軼對NBC表示，武漢病毒研究所為對抗病毒做出巨大貢獻，但她和其他實驗室人員感受到被不公正對待。

王延軼稱，在全球抗疫的進程中，武漢病毒研究取得了重大進展，比如他們是最早發現並與世界共用新冠病毒基因組序列的團隊之一，研發了首個SARS-CoV-2病毒的滅活疫苗等。但「不幸的是，我們被當成這種病毒起源問題上的替罪羊。」她說：「在進行與病毒作鬥爭的研究和相關工作時，任何人遭到無端或惡意的指控，都會不可避免地感到非常憤怒或被誤解。」

NBC播出的武漢病毒研究所採訪影片截圖。

王延軼表示，確實有一小部分人在沒有任何證據的情況下，無端指責武漢病毒研究所流出或合成了新冠病毒，這是完全不符合事實的。

NBC新聞記者問：「（你覺得）特朗普總統欠你一個道歉嗎？」對此，王延軼表示：「我覺得事實就是，武漢病毒所和新冠病毒的源頭沒有任何關係。無論是不是有人向我們道歉，都不會改變這個事實。」她還提及武漢病毒研究所的科學家們都沒有感染新冠病毒，並敦促政治因素不應影響新冠病毒的溯源工作。

中國科學院武漢分院院長、武漢病毒所研究員袁志明也接受了NBC新聞的採訪：「我曾多次強調，在12月30日，我們在拿到了醫院送來的SARS型或不明肺炎樣本」，「在那之前我們還沒有遇到過這種冠狀病毒，沒有這種病毒，它就不可能起源於實驗室。」

今年4月末，美國總統特朗普曾稱，有證據表明新冠病毒起源於武漢實驗室，但他拒絕透露細節。

武漢病毒所所長王延軼接受采訪。（影片截圖）

8月11日，中國外交部舉行記者會。有記者問，美國國務院發言人奧特加斯10日發Twitter稱：8個月後，武漢病毒所仍謎團重重，NBC是第一個獲准進入武漢病毒研究所的獨立媒體，他們有什麼表現？他們只是機械重複中共宣傳，沒有追問事實；她還稱，中國共產黨更喜歡保全面子而不是拯救生命，中方對此有何評論？

外交部發言人趙立堅對此表示，美方個別人的表態並不令人意外，因為他們對於「事實」向來是有自己所謂的「定義」的。趙立堅說，對部分美國人而言，只要能攻擊抹黑中國，謊言即事實；關於武漢病毒研究所管理和研究等情況，中方科學家已多次接受媒體採訪，從專業角度介紹了情況。沒有任何證據支援新冠病毒來自實驗室的說法，這是事實，是非常清楚的。

趙立堅又說：「我們倒真是希望美方能向媒體開放德特里克堡基地，就美海外200多個生物實驗室等問題公開更多事實，請世衛組織專家去美國開展溯源調查，讓美方有機會說明真相，給美國人民和國際社會一個交代。」