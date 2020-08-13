【新冠肺炎】深圳1份巴西進口冷凍雞翼病毒檢測呈陽性

深圳市龍崗區8月11日對進口冷鏈食品排查檢測，經省、市疾控中心覆核，發現1份從巴西進口的凍雞翅（註冊號：SIF601；批號：7720051522）表面樣品新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

深圳市疫情防控指揮部辦公室已組織相關部門，對可能接觸相關產品的人員進行全面核酸檢測，結果均為陰性，陽性樣品密切接觸者已納入健康管理。同時對全市相關庫存產品全部封存並進行核酸檢測，結果均為陰性，對已售出產品全部追溯並通報相關機構進行處置；對相關產品外包裝及存放環境全部進行消殺。

深圳市有關部門表示，將繼續開展對相關凍品的追溯檢測排查，並提醒市民近期謹慎購買進口冷凍肉製品和水產品，同時注意做好個人防護，降低感染新冠病毒風險。

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此外，山東煙台11日宣布，煙台經濟技術開發區近日對冷鏈食品及從業人員進行抽查時發現，有三間企業從大連進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝被驗出新冠病毒。

煙台表示，經核查，涉疫產品除少量加工出口外，其餘產品均儲存在冷庫中，尚未流入市面。煙台經濟技術開發區已在第一時間對涉疫產品全數進行封存，對相關企業及周邊全部進行消毒，對追蹤到的該批產品密切接觸者全部進行集中隔離和核酸檢測，結果均為陰性。

厄瓜多爾凍蝦包裝再檢出新冠病毒

安徽省蕪湖市鏡湖區10日在對冷鏈食品及從業人員常規摸排檢測中則發現，有1間餐飲店進口的厄瓜多爾凍蝦外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果疑似陽性。8月11日對該份樣本進行覆核後，結果呈陽性。經核查，涉疫產品在購置後存放於該店冷櫃中。

蕪湖市疫情防控指揮部已對全市涉疫產品全部進行封存，並對該餐飲店人員、食品、環境以及溯源到的該批產品企業人員和家屬均進行核酸檢測，對該批發企業流向其他餐飲店的人員、食品、環境進行核酸檢測，結果均為陰性。

7月10日，北京市海澱區，市民在一家超市內選購厄瓜多爾蝦。（中新社）

據此前報道，遼寧、福建、江西、重慶、雲南等地上月接連通報，從厄瓜多爾進口凍蝦外包裝檢出新冠病毒，引起外界關注。中國目前除了暫停厄瓜多爾3間企業在華註冊資格和產品進口外，各海關監督進口商也對本關區內暫扣的3間企業3月12日以後生產的凍蝦作退運等處理，通知進口商對上述3家企業3月12日以後生產、已進入中國市場的凍蝦進行召回。各地市場監管部門負責監督經銷商立即停售、封存3家企業3月12日以後生產的凍蝦。

（綜合報道）