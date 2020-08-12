【新冠肺炎】俄批准全球首款疫苗　台衛福部長陳時中：保護力存疑

俄羅斯搶先在當地註冊全球首款新冠疫苗，取名為「Sputnik V」。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）還稱，他的一個女兒已經接種了該款疫苗，但未有透露是哪一位女兒。 台灣衛生福利部部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日（12日）表示，疫苗在完成臨床試驗前，保護力、效果、副作用仍然存疑，指普京讓女兒接種的做法相當勇敢。

🔻有關俄羅斯研發疫苗的照片🔻

+ 2

媒體在中央流行疫情指揮中心記者會上詢問，俄羅斯開放接種疫苗後，未來是否可能開放接種過疫苗的旅客入境台灣？陳時中表示，俄羅斯宣布開放接種疫苗，甚至有重要人物讓親屬注射以身作則，相當勇敢，但他認為疫苗必須經過正確評估，除了要確認俄國相關主管單位是否通過審核，也要看抗體是否有保護力、可以維持多久、是否有副作用及風險等。

俄羅斯總統普京稱，他的一個女兒已經接種了「Sputnik V」疫苗，但未有透露是哪一位女兒。（AP）

陳時中指，截至目前，全球研發中的疫苗都還沒完成人體臨床試驗，暫無明確答案。他相信未來各國在注射疫苗上的政策方向都一致，會依據疫情緊急狀況來給予緊急授權，風險不高、可確保安全性且可掌握副作用的疫苗才會容許在緊急授權下使用。

陳時中指出，每一支疫苗都必須等到三期臨床實驗完成後，才能確認是否有足夠保護力，年底前應該都很難有成果問世，疫苗能有多少保護力仍存疑，距離未來廣泛使用也有一段很長的路要走。

據早前報道，外界對於首款新冠肺炎（COVID-19）疫苗「Sputnik V」質疑並不少，主因是疫苗目前尚未完成所有階段的臨床測試。該疫苗於6月18日開始第一階段的臨床測試，至7月15日結束，38名參與的志願者全部取得免疫，第二階段測試則在7月13日開始，在8月1日完成。

疫苗的臨床測試通常分為三個階段，但俄羅斯疫苗未完成這些測試，據《莫斯科時報》報道，俄羅斯方面在8月12日才會啟動第三階段臨床測試，將有2000多人參加。

（綜合報道）