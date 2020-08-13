【制止餐飲浪費】人大法工委：將成立專班開展立法工作

全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍今日（13日）接受中紀委國家監委網站採訪表示，將成立專班開展加強制止餐飲浪費行為的立法工作。

習近平下令遏制餐飲浪費，央視等官媒也開始大力宣傳。（央視新聞聯播截圖）

國家主席習近平近期指示，要堅決制止餐飲浪費行為。他稱，儘管中國糧食生產連年豐收，但對糧食安全始終要有危機意識，今次全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是敲響警鐘。

為響應習近平的號召，武漢餐飲業協會周二（11日）發出倡議，推行N-1點餐模式，即10人只能點9人份量的菜，若不夠吃再加菜。官媒央視和新華社主辦的時政刊物《半月談》亦批評網絡平台的「大胃王吃播」是「誤導消費、浪費嚴重」。

對此，張桂龍指出，全國人大常委會法工委專門傳達學習、深刻領會、貫徹落實習近平重要指示精神和常委會領導批示要求，明確要求按照「要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為」的要求，抓緊研究提出立法工作方案，高質高效做好相關立法工作，決定成立工作專班開展相關工作。目前正在對國內外有關制止餐飲浪費行為相關立法、文件和政策措施進行梳理研究。

張桂龍表示，人口眾多、土地資源相對不足是中國基本國情，中國糧食供求長期處於緊平衡狀態。艱苦奮鬥、勤儉節約是中華民族的傳統美德，是中國共產黨優良作風。十三屆全國人大常委會立法規劃已將制定糧食安全保障法列為一類項目即「條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案」，有關方面正在積極開展相關工作。

他稱，總的來看，目前中國現行法律中雖然有一些關於制止浪費行為的原則規定和要求，但比較分散，系統性、針對性、集成性還不夠強。下一步，法工委將會同有關方面積極就加強制止餐飲浪費行為立法問題認真研究、深入論證，通過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定，在糧食安全保障法和其他相關法律制定修改中分別作出有針對性規定。

他還表示，具體立法工作將在糧食生產、收購、儲存、運輸、加工、消費等各個環節強化管理，有效減少損失浪費；特別是在餐飲消費環節，積極倡導合理、健康的飲食文化，建立制止餐飲浪費行為長效機制。

（中紀委國家監委）