賴小民受賄超17億破貪腐紀錄　胡錫進：這不是一個人的問題

中國華融原董事長賴小民被控受賄17.88億元（人民幣，下同），刷新中國貪腐紀錄。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進發表評論。

胡錫進於8月12日晚在微博發文稱，「（賴小民）能貪這麼多錢，絕不是一個人的問題，說明他的周圍環境出了問題，徹底校正那個環境，並且把這種校正推向全國的各個層面，這就是中國為什麼要反腐敗，為什麼它必須是這個國家的長期任務。」

+ 2

他還說，「作為一名黨員，老胡既為出了賴小民這樣的貪官憤慨，也為此感到臉紅。我為這個社會主義國家終究沒能避免出這麼大的貪官而深感遺憾。我認為，賴小民這樣的蛀蟲羞辱了以千萬計的中共黨員和那些為公共事業鞠躬盡瘁的官員。」

在最後，胡錫進表示，希望法律給予賴小民應有的懲罰，希望經過這幾年的強力反腐和制度建設，新的監督體制能夠有效防止新的賴小民出現。「我想說，這是必須實現的全社會的共同期待。」

被控受賄、貪污、重婚

2020年8月11日，賴小民受賄、貪污、重婚一案開庭，賴小民被指控斂財17.88億餘元人民幣，其中1.04億餘元尚未完成收受。這個數額，超越了陝西省委原書記趙正永創下的貪腐紀錄。2020年5月，趙正永被控斂財超7.17億餘元，其中2.91億餘元尚未實際取得。

檢方還指出，2009年底至2018年1月，賴小民利用職務便利，夥同他人非法佔有公共資金，賴小民還在合法婚姻關係存續期間，與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。

此外，中共中央紀委國家監委發佈的電視專題片《國家監察》曾披露，專案組在北京某小區發現了賴小民藏匿贓款的一處房屋，裏面有多個保險櫃，存放的現金達2億多元人民幣。

2018年4月落馬受查

公開資料顯示，華融是中國內地最大資產管理公司，56歲的賴小民2009年起擔任華融總裁、董事長。2012年9月起，出任華融黨委書記、董事長。直至2018年4月17日，賴小民被查。2018年10月，賴小民被雙開。2018年11月，中國最高檢通報，賴小民案件移送檢察機關，賴小民隨即被逮捕。

2019年2月15日，賴小民被提起公訴。同年2月25日，中國銀保監會談到此案時表示，「賴小民案件是在金融領域裏面發生的一起觸目驚心的腐敗大案，對金融界也是非常大的警醒，性質極其惡劣，教訓極為慘痛」。