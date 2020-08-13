吉林檢察院檢察長楊克勤涉受賄逾4千萬　一審當庭認罪悔罪

2019年12月31日，吉林省通化市中級人民法院對吉林省人民檢察院原副檢察長吳長智受賄案一審宣判，吳長智受賄罪成，判處有期徒刑8年。今年1月，該檢察院原黨組書記、檢察長楊克勤也被提起公訴，成為中共十八大後首個任上被查的省級檢察長。 楊克勤受賄案周四（13日）在河北石家莊中院開庭，檢方指控其直接或經其家屬非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣46,356,141元，提請以受賄罪追究其刑事責任。楊克勤當庭表示認罪悔罪。

楊克勤曾長期在政法系統任職。（微博@央視新聞）

據央視報道，河北省石家莊市檢察院派員出庭支持公訴，被告人楊克勤及其辯護人到庭參加訴訟。

石家莊檢察院指控，楊克勤於2011年至2019年先後利用擔任中央政法委政法研究所所長、中央司法體制改革領導小組辦公室副主任、吉林省人民檢察院黨組書記、檢察長等職之便，為相關單位和個人在企業經營、案件處理及職務調整等事項上提供幫助，直接或經其家屬非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣46,356,141元。

報道指，檢方在庭審中出示了相關證據，楊克勤及其辯護人進行了質證，控辯雙方充分發表了辯論意見，楊克勤還作了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。全國、省、市人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾30餘人旁聽了庭審。

早前，楊克勤在2019年12月1日被「雙開」（開除公職和黨籍）。值得一提是，自2018年以來，吉林省檢察系統已至少有7人落馬，當中包括楊克勤的副手——兩名副檢察長吳長智及謝茂田。

曾與周永康共事多年

據悉，楊克勤與已落馬中共政治局原常委周永康有工作上的交集，並參與和立案查處周永康、重慶市委原書記薄熙來、河北省委原書記周本順等高級別官員。

今年62歲的楊克勤是安徽臨泉人，自1980年起，其在安徽政法系統工作14年。1994年後，楊克勤在中央政法委工作18年，歷任中央政法委辦公室秘書處處長、中央政法委辦公室副主任、中央政法委政法研究所所長、中央司法體制改革辦公室副主任。

自2003年11月起，周本順自湖南省委常委、政法委書記兼省公安廳廳長任上，調任中央政法委員會副秘書長。5年後，周本順升任中央政法委秘書長。同樣是在2003年，時任四川省委書記的周永康，調任公安部部長、中央政法委副書記，一直到2012年11月卸任。大約在9年的時間裏，周本順與周永康曾是楊克勤的頂頭上司。 2013年，周本順、周永康相繼落馬。

（綜合報道）