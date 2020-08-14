外交部再批美「淨網」計劃　指美國在網絡竊密方面是「黑客帝國」

美國國務卿蓬佩奧（（Mike Pompeo）周四（13日）訪問斯洛文尼亞，同斯洛文尼亞外長簽署「5G潔淨網絡安全」（5G Clean Network Security）聯合聲明。波蘭、愛沙尼亞和捷克等歐洲國家與美國簽署了類似協議，將中國的電訊商排除。 對此，中國外交部發言人趙立堅周五（14日）回應稱，美國在網絡竊密方面已是渾身污跡，居然有顏面提出搞「清潔網絡」，是荒謬又可笑。他還稱美國情報部門的監控行為是「黑客帝國」所為。

蓬佩奧到訪斯洛文尼亞期間，與該國外長洛加爾（Anze Logar）簽署「5G潔淨網絡安全」聯合聲明。（路透社）

趙立堅當日在例行記者會時表示，既然蓬佩奧口口聲聲稱要建設「清潔網絡」，那麼他應該先解釋一下，為什麼「稜鏡門」、「方程式組織」、「梯隊系統」等網絡間諜活動後面都有美國的影子。

他還說，美國情報部門為什麼24小時監控全世界手機和上網電腦，甚至監聽盟國領導人手機長達10多年之久，這顯然是「黑客帝國」所為。「美國在網絡竊密方面已是渾身污跡，但美國國務卿居然有顏面提出搞『清潔網絡』，真是荒謬又可笑。」

美國設立「淨網」計劃，實質上是一種專門針對中國的網絡審查系統，封殺TikTok是其中的一部分。（資料圖片／路透社）

趙立堅又指，美國所謂「保護公民隱私和個人自由」，只不過是冠冕堂皇的理由。從插手干預別國5G建設，到公開脅迫盟友服從美國旨意排斥華為，美國個別政客為阻止中國企業在5G領域取得領先優勢，動用國家力量不擇手段進行打壓。想要的恐怕不是「清潔網絡」，而是「美國網絡」，不是「5G安全網絡」，而是「美國監聽網絡」，不是保護個人「隱私自由」，而是鞏固美國「數字霸權」。

趙立堅還說，將5G問題政治化、搞小圈子的做法不利於5G的發展，有悖公平競爭原則，也不符合國際社會共同利益。「我們充分相信國際社會能夠看清美國個別政客的真面目，對美國干涉別國5G網絡建設合作的霸凌做法說不，維護公平公正、開放非歧視的營商環境。」

（人民日報）