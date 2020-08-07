美擴大「乾淨網絡」計劃針對中國企業　方保僑指本港或受牽連

美國國務卿蓬佩奧宣布擴大「乾淨網絡」（Clean Network）計劃，提出五個重點領域，包括乾淨運營商（Clean Carrier）、乾淨商店（Clean Store）、乾淨應用程式（Clean Apps）、乾淨雲端儲存（Clean Cloud）以及乾淨電纜（Clean Cable）。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今天（7日）接受電台訪問時指出，美國總統特朗普早前已暫停美國對香港的特殊待遇，指「乾淨網絡」落實後，未知香港應用程式、雲端平台會否被美國視為中國企業，擔心本港應用程式或未能在美國上架。

蓬佩奧在互聯網領域對中國採取了更為強硬的舉動。（AP）

方保僑指出，「乾淨網絡」五大領域的範圍非常大，無法估計計劃的影響，他指出，在乾淨應用程式（Clean Apps）部份，由於應用程式是跨越不同層面，例如網購、即時通訊軟件、支付軟件等，若香港應用程式被美國視為中國企業，擔心本港應用程式受到牽連，或未能在美國上架。

至於乾淨雲端儲存（Clean Cloud）方面，美方點名三間中國公司，阿里巴巴、騰訊和百度，方保僑指出，互聯網是全球化的，若美國禁用阿里巴巴、騰訊和百度雲端，中國禁用Google等雲端，屆時香港與中、美兩地傳輸資料時，會變得複雜和成本增加。

方保僑指出，中方相信會就事件作口頭譴責，但若中方要把蘋果公司生產線逐出中國，以作為反制措施，相信對中方而言是「七傷拳」。