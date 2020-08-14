【新冠肺炎】廣東新增6宗病例　其中3人為深圳羅湖超市員工

據廣東衛健委官方賬號「健康廣東」今天（14日）消息，汕尾陸豐市在醫療機構發熱門診監測中，排查發現1名新冠肺炎核酸陽性人員，經衛生健康部門判定，為新冠肺炎確診病例，患者為女性，41歲，陸豐市南塘鎮人，深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市員工。 此後，汕尾市在排查中發現，這名女子3名家人也已經感染。而深圳市在排查中也發現兩宗核酸檢測陽性，這兩人均為盒馬鮮生超市員工。

據稱，這名女子8月6日攜帶3名子女搭乘深圳至陸豐的大巴車回陸豐南塘鎮，7日出現咽部不適，8日出現發熱、腹瀉。患者因自行服藥無好轉，於12日傍晚到當地醫院急診科就診，體溫39℃，提示肺部有感染。隨後由負壓救護車轉運至定點醫院隔離治療，目前病情穩定。該患者在醫院就診過程中以及乘坐公共交通工具時，全程佩戴口罩。

深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市。（網絡圖片）

「健康廣東」指，汕尾市已啟動疫情處置機制，開展流行病學調查，對排查出的密切接觸者進行核酸檢測和集中隔離，對重點場所落實全面消殺。截至今天（14日）下午16時，對大巴車同乘人員、患者居住地居民、就診醫療機構醫護人員共3184人進行核酸檢測，已出結果1105人，其中3人（均為患者家屬）核酸檢測結果為陽性，結合其臨床表現判定為無症狀感染者，目前已轉運至定點醫院集中收治，其他檢測結果為陰性。

據稱，廣東省委省政府迅速派出專家組趕赴現場，指導疫情處置工作，在做好患者救治的同時，加強汕尾和深圳兩地流行病學調查，加大重點人群核酸檢測力度，調集省內核酸檢測力量，支持汕尾提高檢測能力。汕尾市的核酸日檢測能力已從2500人份提高到23500人份。

兩名確診者居住在羅湖區和龍崗區

深圳市今天也已經啟動應急處置機制，目前，已採集重點人群樣本1730份，生活和工作環境樣本2140份。經排查，2人（男性、女性各1人）核酸檢測陽性，其他均為陰性。該2例陽性人員均在羅湖區水貝盒馬鮮生超市工作，分別居住在羅湖區和龍崗區，現已被送至深圳市第三人民醫院隔離觀察，其所住樓棟的居民已接受醫學觀察和核酸採樣檢測，相關場所已進行消殺，各項有關疫情防控工作正在進行中。

早前深圳曾從巴西進口的急凍雞翼中驗出新冠病毒，引起外界關注，而在這以前，遼寧大連、福建廈門、山東煙台等多地也曾經在進口水產品外包裝檢測發現新冠病毒。有專家表示，出現上述情況主要與國外疫情嚴重、冷凍海鮮加工過程較容易污染有關。而世界衛生組織（WHO）則表示，透過食品外包裝傳播的風險不大，呼籲民眾不要過度恐慌。