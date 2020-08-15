【新冠肺炎】內地新增22宗病例　汕尾陸豐出現本土病例多人陽性

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委通報，內地在周五（14日）新增22宗確診病例，其中8宗本土病例分別位於新疆及廣東。 另據廣東省衛健委指，該省新增的1宗本土病例位於汕尾陸豐，並排查後發現5名密切接觸者為無症狀感染者。

內地在周五新增確診病例22宗，其中境外輸入病例14宗（上海4宗，四川4宗，江蘇2宗，陝西2宗，內蒙古1宗，廣東1宗），本土病例8宗（新疆7宗，廣東1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治癒出院病例57宗，解除醫學觀察的密切接觸者1905人，重症病例較前一日減少3宗。

截至周五，內地現有確診病例655宗（其中重症病例36宗），累計治癒出院病例79519宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84808宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者805075人，尚在醫學觀察的密切接觸者20441人。

境外輸入現有確診病例179宗（無重症病例），現有疑似病例3宗。累計確診病例2263宗，累計治癒出院病例2084宗，無死亡病例。

無症狀感染者方面，內地新增20宗無症狀感染者（境外輸入13宗）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察10宗（境外輸入4宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者318宗（境外輸入175宗）。

（綜合報道）