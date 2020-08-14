新冠肺炎｜南京女抵日本後檢測呈陽性　南京泉州大連三地急查行蹤

一名中國南京籍女子早前入境日本，結果新型冠狀病毒測試呈陽性反應，引來各方關注。 目前，該女子曾旅行經過的南京、福建泉州及遼寧大連三地，均緊急展開流行病學調查追蹤。

據南京衛健委通報，該女子現年20歲，8月2日至8月6日在泉州市旅行，其後因出境需要，在8月9日前往南京第二醫院接受病毒檢測，結果為陰性。女子在8月10日自南京飛往大連，翌日再飛往日本東京。女子入境後被日本衛生部門安排進行病毒檢測，結果為陽性。女子目前已被隔離，並無不適症狀。

南京女子入境日本病毒檢測呈陽性反應，消息傳出後，該女子曾在旅途中經過的南京、泉州、大連均緊急展開相關流行病學調查。（資料圖片）

通報提到該女子的流行病學調查情況，其在南京的密切接觸者均落實集中隔離觀察並進行病毒檢測，目前全部結果均為陰性。至於該女子在外地停留期間的接觸人員，衛健委已發出協查函，將對相關人員落實防控措施。

福建泉州衛健委隨後也公布針對該女子的流行病學調查結果，詳細列舉其抵達泉州的具體時間、地點，以及涉及的餐館、酒吧、KTV等。當局已追蹤到該女子的密切接觸者，提醒相關人士暫時不要外出，並要立即報告及前往所在地疾控中心接受病毒檢測。目前相關人員、食品和外環境的採樣檢驗，檢測結果均為陰性。

此外，遼寧大連最新亦在周五（14日）該女子的流行病學調查情況，追蹤到其飛往大連航班及在大連期間共有50名密切接觸者，均已集中隔離醫學觀察，病毒檢測均為陰性，相關地點已完成消毒處理。

（綜合報道）