【內地洪災】長江第4號洪水通過三峽大壩　今年以來最大洪水

長江水利委員會水文局在周六（15日）的實時監測數據顯示，三峽大壩入庫流量在早上8時已達每秒6.2萬立方米，日前形成的長江第4號洪水正在通過大壩。據悉，這亦是今年以來最大洪水。

三峽大壩洩洪。（新華社）

據了解，受近期強降雨影響，長江上游支流沱江、涪江出現超出保證水位洪水，岷江及幹流瀘州至寸灘江段亦有超出警戒線洪水，加上長江上游幹流寸灘站流量在周五（14日）清晨5時已漲至每秒5.09萬立方米，長江水利委員會水文局其後正式發布，長江2020年第4號洪水已在長江上游形成。

官方傳媒指出，寸灘站流量在周五早上10時為每秒5.53萬立方米，三峽大壩入庫流量為每秒5萬立方米每秒，顯示長江第4號洪水已抵達三峽。現時三峽入庫流量為每秒6.2萬立方米，出庫流量為每秒4.13萬立方米，壩前水位為154.31米。

長江第4號洪水形成後，長江重慶儲奇門段水位明顯上漲，臨江物流市場被淹浸。（新華社）

報道又指出，三峽大壩自7月29日起有序騰空水庫，連續15天出庫量大於入庫量。此外，三峽集團長江電力三峽梯調嚴格執行長江委調度指令，自8月11日起3天內連續4次穩步加大出庫流量，加快騰庫。三峽大幫水位從7月29日早上8時的163.36米，降至8月14日8時的153.09米，預留出防洪庫容177.5億立方米，佔總防洪庫容高達8成，為迎戰洪水做好充分準備。

（綜合報道）