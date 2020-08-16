新冠肺炎｜鍾南山：陸豐疫情不會大規模擴散　或與被污染食品有關

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省陸豐市在上周五（14日）出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的酸奶銷售員，其2名深圳同事及在陸豐與她有接觸的3名家人被判定為無症狀感染者。 今天（16日），國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山接受媒體採訪時表示，此次疫情到底是人際傳播，還是由於接觸污染的食品傳播，目前還不明確，「從北京新發地農貿市場的病例看起來，可能跟被污染的食品關係比較密切，這個問題需要警惕。」

目前，廣東已對全省36家盒馬鮮生門店，包括12家關聯的倉庫和加工企業，共計48家單位開展排查。除深圳盒馬鮮生水貝店的2人原樣本為陽性外，其餘（人員、產品及環境樣本）均為陰性。（資料圖片／中新社）

鍾南山說，廣東此次疫情處置反應迅速，很快就進行了相關篩查，發現了確診患者密切接觸的5名無症狀感染者，在涉及地區也進行了大範圍篩查，相關場所進行了快速消毒。廣東目前篩查了十幾萬份樣本，除了發現的5名無症狀感染者之外，還沒有發現其他陽性樣本，這為疫情控制做了一個初步的保證，加上密切追蹤接觸者，並對涉及地區進行清理整頓，相信此次疫情不會大規模擴散，民眾無須恐慌。

廣東目前已對疫情相關地區開展了大規模篩查。（澎湃新聞）

但他同時建議，民眾應少去疫情發生風險較高的地區，其次，對於進口食品，食用之前洗乾淨，烹飪要煮熟，「因接觸食物傳染到人，這種機率可能有，但並不是最主要的。現在主要還是消除恐慌情緒。」

鍾南山同日在「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」上發表報告時亦提及，在北京、廣東等地發現，病例接觸污染的冰凍食物後患病，這點值得重視。

羅湖疫情防控指揮部辦公室16日（今日）發布通告，稱為嚴格落實疫情常態化防控「應檢盡檢」要求，進一步開展流行病學調查和潛在風險篩查，從8月15日起，對羅芳水產市場周邊片區居民全面開展核酸檢測大排查。首階段範圍包括：東至貓窩嶺山，西至羅芳路，北至靖軒花園，南至延芳路，以及新秀工業區。

（綜合報道）