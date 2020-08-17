新冠肺炎｜內地昨日無新增本土病例　新疆7月15日以來首次零新增

撰文：朱加樟
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內地8月16日（周日）報告新增新冠肺炎確診病例22例，均為境外輸入病例（廣東8例，雲南4例，上海3例，陝西3例，四川2例，福建1例，山東1例），並無新增本土確診病例。
新疆最近一波疫情在7月15日爆發，周日是自7月15日以來當地首次無新增本土確診病例。
新疆大批民眾排隊接受病毒檢測。（微博）
據新疆衛健委通報，8月16日新疆報告新增新冠肺炎確診病例0例，新增無症狀感染者1例，在烏魯木齊市。截至8月16日24時，新疆現有確診病例378例，均為烏魯木齊市病例；現有無症狀感染者127例，其中烏魯木齊市126例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）；尚有9446人正在接受醫學觀察。
新疆自7月15日至8月16日，累計治癒出院確診病例448例，無症狀感染者解除醫學觀察110例。
烏魯木齊市在7月19日至7月25日，連續一星期每天凌晨零時起至早上8時，由環衛部門會對城區道路進行全面消毒作業。（天山網）
據國家衛健委消息，截至8月16日24時，內地境外輸入現有確診病例202例，境外輸入累計確診病例2300例。內地現有確診病例612例，累計治癒出院病例79603例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84849例。
內地報告新增無症狀感染者37例（境外輸入36例）；當日轉為確診病例1例（為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者351例（境外輸入209例）。
（國家衛健委/新疆衛健委）