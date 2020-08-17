【有片】駐港部隊惠州艦在南海演練　模擬「擊沉敵潛艇」任務

隸屬解放軍駐港部隊艦艇大隊的「惠州艦」，近日在南海海域進行發射干擾彈、主炮射擊、輕武器射擊、反恐反海盜及直升機着艦訓練等十多個科目的海上軍事訓練，亦有模擬利用聲納搜索目標後，發射魚雷沉敵方潛艇。

駐香港部隊惠州艦近日在南海某海域進行海上軍事訓練。（影片截圖）

駐香港部隊官方微博周日（16日）發布了一段駐港海軍海上實訓的影片。畫面顯示，駐香港部隊某艦艇大隊惠州艦正在南海某海域展開多科目海上軍事訓練。

在多個科目訓練中，反潛科目是重頭戲。艦艇處於水面狀態，會面臨來自水下的嚴重威脅。反潛就是對潛入一定海區的敵潛艇進行搜索，封鎖，限制或消滅等戰鬥行動。

駐港部隊介紹其中一個反潛場景時稱，「接到『擊沉敵潛艇』的任務指令後，艦艇迅速佔位、緊急備便，聲納班立即開啟聲納對目標進行搜索。15分鐘左右，班長邢立君報告：『發現回音目標，方位121°，目標確認為敵潛艇。』艦長一聲令下，2號管發射，『魚雷』迅猛入水，精准命中目標。」

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駐港部隊指出，這次訓練檢驗了艦艇各級指揮員的組織指揮，戰術運用和協同作戰能力，亦提升了艦艇實際使用武器水平和官兵崗位操作技能。

據介紹，惠州艦是中國自行研製設計生產的新一代輕型導彈護衛艦，最大長度約90米、寬11米，駐泊在香港維多利亞港。惠州艦於2013年7月1日入列，改寫駐香港部隊有艇無艦的歷史，有「守衛香江第一艦」之稱。入列以來，惠州艦相繼完成「南字」「神電」「香江衛士」等演習，並多次參加跨轄區遠海訓練、海空聯合巡邏、軍營開放等重大任務。

自8月以來，駐香港部隊已經發布了多段演練影片，覆蓋海陸空三軍：

8月4日，駐香港部隊發布了某基地司訓連一場緊貼實戰的訓練考核影片； 8月11日，駐香港部隊發布了某團在昂船洲、新圍、石崗三個營區實戰化演練影片； 8月12日，駐香港部隊某航空兵團防空營發布10周年宣傳片； 8月16日，駐港海軍發布在南海某海域海上實訓影片。

（政知見／微博）