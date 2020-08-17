新冠肺炎｜廣州暫停進口疫區凍肉　專家指不宜全國推行或得不償失

深圳龍崗區在巴西進口雞翼驗出新冠病毒後，深圳盒馬鮮生超市員工也出現了確診病例，冷鏈生鮮食品安全受到外界關注。 廣州冷鏈行業協會近日已發布緊急通知，暫停進口來自疫區的冷凍肉製品和水產品，同時要求所有接觸冷凍肉食、水產品的從業人員馬上進行新冠病毒核酸檢測並堅持做到每周一次。惟通知沒有具體說明哪些地區屬於疫區。 中國肉類協會常務副會長陳偉則認為，目前疫情是偶發事件，不建議全國暫停進口肉類產品。他指出，如果全面禁止或將影響「保供穩價」，對消費者來說損害很大，得不償失。

盒馬鮮生對外發布聲明，由於出現新冠肺炎感染個例，從當日起暫停深圳21間盒馬門店營業。圖為8月15日，盒馬鮮生深圳皇庭廣場門店暫停營業。（中新社）

中國肉類協會首席專家、首農食品集團食品安全專家張子平也表示，不建議全面禁止肉類產品進口。他指出，市場上數量的供應很重要，進口是重要的量的補充，也是與進口國家貿易平衡的需要。

張子平同時強調，選擇正規採買渠道，避免採買和廚房烹飪時的交叉污染，消費者可以放心食用肉類產品。疫情時期，動物優質蛋白質攝入非常重要，能夠保證免疫系統強力禦敵。

據悉，目前中國肉類協會已與世界肉類組織溝通，要求國外肉企嚴格按照世界衛生組織的要求防控。同時，協會也與農業農村部屠宰技術中心聯合發布了第三版《畜禽屠宰加工企業新型冠狀病毒肺炎疫情防控指南》，要求屠宰加工企業積極做好疫情防控，保障肉類食品安全。

廣東省近日開展自厄瓜多爾進口凍南美白蝦排查。（南方都市報）

內地商家也加大冷鏈生鮮防控。家樂福方面表示，針對冷鏈和生鮮產品疫情防控方面，家樂福全國門店所有進口凍肉和凍水產，必須有入境貨物檢驗檢疫證明和核酸檢測報告方可上架銷售；賣場入口、肉類、蔬果、水產等主要區域，為顧客免費提供即棄手套以及手部消毒凝膠。

生鮮平台「每日優鮮」表示，其所售商品均從正規渠道進貨，有檢驗檢測證明，且生鮮均經過100%批次檢測。出於安全考慮，每日優鮮深圳的一線採購人員已經主動完成核酸檢測。負責人表示，為盡一切可能保障貨源安全，平台從7月30日開始就已經暫停了所有進口水產的進貨。

工人在大連港冷庫放置剛完成海關查驗的進口凍肉。（新華社）

中國肉類協會提供的數據顯示，受新冠疫情和豬肉價格較高等因素影響，據粗略推算，上半年，中國肉類消費估計在4000萬噸左右，按年減少6%。不過，雖然上半年總體消費在下滑，但肉類進口方面卻表現強勁增長。數據顯示，2020年上半年中國進口肉類475萬噸，按年增長73.5%。

陳偉稱，上半年中國進口肉類總量佔國內肉類生產總量的13.5%。針對進口肉類的依賴，他指中國相關肉企近年來已加大了畜禽養殖的投入和投產。

（新京報）