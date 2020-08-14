巴西進口雞翼及海鮮外包裝驗出新冠病毒　世衛呼籲不要過度恐慌

深圳近日從巴西進口的急凍雞翼中驗出新冠病毒，引起外界關注。此外，早前內地多個省市也在進口水產品外包裝檢測發現新冠病毒。 世界衛生組織（WHO）則表示，透過食品外包裝傳播的風險不大，呼籲民眾不要過度恐慌。

深圳市龍崗區8月11日對進口冷鏈食品排查檢測，發現1份從巴西進口的凍雞翅表面樣品新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。（示意圖／資料圖片）

世衛緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）8月13日表示，民眾不應對食物、食品包裝、加工或運送感到恐懼，指現時沒證據顯示食品或食物鏈傳播病毒。

世衞緊急項目技術主管范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則稱，目前沒有人因食用某種食品而感染新冠病毒的案例，即使病毒若確實存在於食物中，也可通過烹飪而殺死病毒。

據此前報道，內地自7月以來已多次在進口冷凍肉製品和水產品包裝上檢測發現新冠病毒：

7月3日，福建廈門，厄瓜多爾生產的凍南美白蝦兩個外包裝檢測出新冠病毒。 7月3日，遼寧大連，厄瓜多爾生產的凍南美白蝦三個外包裝檢測出新冠病毒。 7月14日，江西萍鄉，厄瓜多爾進口凍南美白蝦集裝箱內壁和外包裝檢測出新冠病毒。 7月14日，重慶沙坪壩區，厄瓜多爾進口凍南美白蝦外包裝檢測出新冠病毒。 7月16日，雲南，凍南美白蝦包裝箱外表面樣本檢測出新冠病毒。 7月23日，遼寧大連，凱洋海鮮的冷庫食品、加工車間、宿舍、食堂等食品和環境的多份樣本檢測出新冠病毒。 8月11日，山東煙台，進口冷凍海鮮產品外包裝樣本檢測出新冠病毒。 8月12日，深圳龍崗，發現從巴西進口的凍雞翅表面樣品新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。 8月12日，安徽蕪湖，1家餐飲店進口的厄瓜多爾凍蝦外包裝樣本檢測出新冠病毒。 8月13日，陝西西安，方欣冷凍副食品批發市場，厄瓜多爾冷凍生南美白蝦外包裝部分樣本新冠病毒核酸檢測結果陽性。

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四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗認為，出現上述情況主要與國外疫情嚴重、冷凍海鮮加工過程較容易污染有關。「冷凍海鮮產品通常均儲存在低溫的環境，而環境的溫度越低，病毒保存的時間越長，所以容易在冷凍海鮮產品中或者其包裝上發現新冠病毒。」

梁宗安強調，冷凍海鮮產品外包裝檢出病毒並不是海產品體內檢出病毒，兩者具有本質的區別。「通過各地對於大量樣本的檢測發現，病毒並未在冷凍海鮮食品『體內』檢出，就說明食品本身被病毒污染的幾率非常小，也就說明病毒通過食品傳播的幾率比較小。」

他又提醒，購買冷凍食品時，盡量避免手直接觸碰；儲存此類產品時，最好採用獨立封閉包裝；切割時也要注意生熟分開，食物需充分煮熟後再食用。

（南方都市報）