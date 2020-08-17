台媒：美超音速轟炸機逼近東海防空識別區　挑戰解放軍底線

8月13日，解放軍宣布在台灣海峽及南北兩端組織實戰化演練。據台媒《自由時報》17日（周一）報道，在大陸宣布進行演練之際，美軍開展相應行動，一架B-1B超音速戰略轟炸機16日早上飛向台灣東北空域，逼近大陸劃設的東海防空識別區，報道稱這是「挑戰解放軍底線」。

美國空軍B-1B戰略轟炸機16日早上飛向台灣東北空域，逼近大陸劃設的東海防空識別區。（資料圖片）

據專門追蹤飛機活動軌跡的Twitter帳號「Golf9」發布的航跡圖顯示，這架呼號為RUDEY11的美國空軍B-1B戰略轟炸機16日早上從關島安德森空軍基地飛往東海，逼近大陸劃設的東海防空識別區，期間還有一架呼號為PEARL21的KC-135空中加油機為其提供空中加油支援。

美國空軍B-1B戰略轟炸機16日早上從關島安德森空軍基地飛往東海，逼近大陸劃設的東海防空識別區，期間還有一架呼號為PEARL21的KC-135空中加油機為其提供空中加油支援。（「Golf9」Twitter）

報道又指，據「南海戰略態勢感知計劃」平台8月15日發布的消息，當天美軍一架EP-3E電子偵察機在台灣西南空域來回飛行，一度逼近中國大陸沿岸只有50.19海里（約合92.95公里），創下美軍對中國大陸抵近偵察的最近距離紀錄。

8月15日，美軍一架EP-3E電子偵察機一度逼近中國大陸沿岸只有50.19海里（約合92.95公里），（「南海戰略態勢感知計劃」Twitter）

美國空軍裝備的B-1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一，與B-52、B-2轟炸機相比，B-1B的特點是能夠突破音速飛行，實施超音速突防打擊。同時該機還能夠搭載防區外作戰武器，從防區外發起遠距離精確打擊。

（綜合報道）