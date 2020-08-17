陝西女工程師舉報家鄉環境污染獲刑2年半　發回重審後檢方撤訴

因舉報家鄉污染兩家石料廠存在污染環境、損毀道路的情況，陝西女工程師李思俠被判尋釁滋事罪，一審獲刑兩年半，引發社會輿論高度關注。最新消息指，當地檢察院已撤訴，但李思俠表示不服，將申訴。

據內媒「上游新聞」8月17日報道，16日下午，陝西石泉縣檢察院將《不起訴決定書》送達李思俠的家中，這意味着，李思俠無罪，並可申請國家賠償。同時決定不起訴的還有雙喜村村民張海成和魏智波。

報道指，對於這份8月15日簽發的《不起訴決定書》，李思俠指出，「說因沒證據起訴我，但並不代表我無罪，這是我完全不能接受的，我們將向上級部門進行申訴。」。

據瞭解，李思俠年近六旬，定居西安，她是陝西某國企退休職工。作為陝西省安康市石泉縣城關鎮雙喜村走出的第一位大學生，多年來，她通過網絡發帖、實名舉報的方式，反映時任雙喜村村長邱興銀引進村裏的兩個石料廠污染環境、損毀道路，這些問題許多被環保部門查實。

2018年9月17日，李思俠因涉嫌尋釁滋事罪被石泉警方刑拘。從被刑拘到拿到《不起訴決定書》，李思俠案歷時近兩年。

據石泉縣檢察院的《不起訴決定書》顯示：經本院審查認為，認定被不起訴人李思俠、張海成、魏智波強行索要污染費和道路使用費的主觀目的證據不足，證據之間存在矛盾，無法排除合理懷疑。認定被不起訴人李思俠任意佔用村委會1萬元人民幣的主觀目的證據不足，證據之間存在矛盾，無法排除合理懷疑。依照法律規定，決定對李思俠不起訴。

報道指，「這個《不起訴決定書》並沒有說我有沒有犯罪，而是說因沒足夠證據起訴我，但並不代表我無罪，這是我完全不能接受的，我要的是清白。」李思俠說，就在《不起訴決定書》送達前一天，她家人還專門前往石泉縣檢察院進行溝通，表達了查明真相的想法，「他們答應了閲卷，可不到24小時就給了結果，這個我真的無法接受。」

李思俠的家人表示，針對《不起訴決定書》，他們將向上級部門申訴。

【案情回放】

2018年9月17日，李思俠被陝西省石泉縣公安局帶走，2019年2月12日，李思俠與另兩名雙喜村村民張海成、魏智波被石泉縣檢察院以涉嫌尋釁滋事罪提起公訴。

檢方認為，李思俠等人的舉報存在誇大和誹謗，設限寬墩導致村民出行不便，在換屆選舉中「以維護村道、防止權力旁落為由，煽動村民為魏智波投票」，三人共同犯罪部分已涉嫌「惡勢力犯罪」。

2019年2月27日，李思俠等人的案件在石泉縣法院開庭審理。法院當日發佈的新聞稿稱此案為「石泉法院自掃黑除惡專項鬥爭以來審理的石泉縣首起涉惡案件」。

不過在2019年6月13日出爐的一審判決中，李思俠等人被摘掉「惡勢力」的帽子，只認定尋釁滋事罪。法院一審判決李思俠有期徒刑兩年六個月，張海成有期徒刑一年二個月，魏智波有期徒刑十一個月。一審宣判後，李思俠、張海成、魏智波三人均提起上訴。

2008年，石泉縣雙喜村進駐兩家石料廠，村民認為環境被污染。（新京報網）

2020年6月9日，此案二審在陝西省安康市中級人民法院首次開庭，由於上訴人和辯護人提出的非法證據排除、管轄權異議及未能查看全部案卷等諸多程序性問題無法立即解決，又涉及大量取證問題，案件未進展至實質審理階段，法院宣布休庭。

7月24日，此案二審再度開庭，從李思俠辯護律師處獲悉，律師查閲錄音錄像後發現，多處筆錄內容與錄音錄像內容存在出入。上訴人的代理律師朱孝頂表示，在上訴人魏智波的筆錄中就存在將「認錯」記錄稱「認罪」的爭議。

7月28日，安康市中院認為，原審判決認定事實不清，證據不足，且在案件審理中違反法律規定的訴訟程序。根據相關法律規定裁定，撤銷一審刑事判決，返回石泉縣人民法院重新審判。

8月14日，石泉縣法院准許檢察院撤回對李思俠等3人的起訴；8月15日，石泉縣檢察院對李思俠等人做出不起訴決定。

8月16日晚，石泉縣檢察院通過官方微博發佈《依法對李思俠、張海成、魏智波作出不起訴決定》時，並未提及不起訴決定的原因。