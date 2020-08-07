陝西男養女八年始揭非親生　生母丈夫阻撓女兒至今仍「黑戶」

陝西咸陽高先生（化名）的「女兒」莉莉（化名），即將在暑假後升讀小學二年級，但她至今仍然是「黑戶」。 高先生早年與莉莉母親孔某同居，對方在誕下莉莉後突然表示已有家室，其後不辭而別。高先生前年為即將升讀小學的莉莉，以親子鑑定的方式辦理戶口，卻發現自己竟非親生父親。高先生輾轉尋得孔某，希望對方能出面為莉莉辦理戶口，卻一直遭到孔某現任丈夫王某多番阻撓。 高先生坦言，比起起訴孔某索賠相比，他更舍不下莉莉，希望能把莉莉留在身邊，「但孩子沒有戶口，留在我這她將永遠是個黑戶。」

親子鑑定顯示，高先生並非莉莉的親生父親。（澎湃新聞）

綜合內地傳媒報道，離異的高先生在2010年與孔某相識及同居，孔某在2012年誕下莉莉。未料就在莉莉出生前夕，孔某突然表示已有家室，尚未離婚。高先生眼見孔某即將臨盆，就決定靜心待莉莉出生，然後讓孔某盡快辦理離婚，二人重新組建家庭。莉莉出生時高先生尚未與孔某結婚，以致莉莉沒有相關文件，無法登記戶口。及至2015年，孔某聲稱外出辦理銀行卡，結果從此銷聲匿跡。

高先生表示，在2018年前後，莉莉即將要升讀小學，但沒有戶口就無法入學，於是在同年底與莉莉進行親子鑑定以確認身份。未料鑑定結果卻顯示，高先生並為莉莉的親生父親。高先生本身與前妻肯有一名女兒，不符合「收養」莉莉的條件，只能依靠孔某為莉莉登記戶口。

經多方打聽，高先生得知孔某改嫁至山西芮城縣，遂在今年4月新型冠狀病毒肺炎疫情緩和後，帶同數名親屬一同到山西尋人。孔某丈夫王某當時十分排斥高先生一行人，及後經警方介入，王某提出要高先生支付一萬元（人民幣．下同）才能為莉莉登記戶口，「但親子鑑定做完後，他們就變卦了，之前談好的價錢從一萬元變成一萬五千元，最後變到兩萬元」，王某甚至要求「先給錢後上戶」。高先生不信任王某，要求警方做中間人，可以先出錢，但要待取得莉莉的戶口簿後，警方才會把錢交給王某。王某拒絕，導致莉莉至今仍然是「黑戶」。

孔某不辭而別後，莉莉在高先生與家人照顧下長大。（澎湃新聞）

高先生坦言，早在雙方第一次調解時，他就已交給警方一萬元，只要得到戶口簿就會付錢，對於王某的「加價」亦不太在意，「我勸自己就當給孩子買了一個戶口，我不在乎吃虧，我只想女兒能有個戶口。」至於王某在受訪時則稱，最近比較忙碌，沒有空閒時間為莉莉登記戶口，但亦不願意孔某單獨處理，「等後半年再說。」王某又稱，之前確實兩萬元就可以，但事情公開後令他感到十分難堪，「你們自己說得多少錢，我一個字都不想說了。」王某的左鄰右裡亦表示，「尤其是最近，事情被發到網上後，村裡已人盡皆知，這讓孔某的丈夫覺得顏面無光，非常不滿。」

高先生說，現時正陷入進退兩難的境地，王某明知莉莉在9月份就要開學，卻故意推脫為難。高先生不希望莉莉一直是「黑戶」，也不忍心因為起訴孔某讓對方將莉莉帶走，「一旦起訴，我沒有任何可能繼續撫養莉莉，孔某和孩子沒有感情，她現在連自己都保護不了，我怎麼能放心讓她把孩子帶走。」高先生表示，自從得知莉莉並非親生女兒後，已捨棄尊嚴面子四處求人，只希望讓莉莉能像其他孩童一樣過正常人的生活，「但現在我已經走投無路，實在沒有辦法我只能『撒手』，我不能因為自己捨不得，讓孩子沒有戶口，連學都上不了。」

（澎湃新聞）