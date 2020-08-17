駐侯斯頓總領館人員返國：獲授予集體三等功　王毅赴機場迎接

中美互關領館事件已延燒一段時間，駐侯斯頓總領事館的全體中方人員周日（16日）乘包機離開美國，於周一（17日）晚抵達北京。 外交部在首都機場舉行簡短隆重的迎接儀式，國務委員兼外交部長王毅出席並講話；外交部黨委書記齊玉則代表外交部黨委宣布，授予駐侯斯頓總領事館集體三等功。

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王毅在講話中稱，面對美方違反國際關係基本準則，要求關閉中國駐侯斯頓總領事館這一突發事件，總領事館全體人員臨危不亂，處變不驚，履行外交人員的職責，在極其困難甚至危險的環境下，堅決維護了國家的核心利益、國家和民族的尊嚴，以及中國駐外機構的正當權益，以實際行動表明中國駐侯斯頓總領事館是一個堅強、團結、有力的優秀集體。

他表示，駐侯斯頓總領事館的這場風波表明，美國的反華勢力正在不擇手段破壞中美關係，處心積慮阻擋中國的發展，但這是逆歷史潮流而動，決不可能得逞。他又指，堅信要對話不要對抗仍是兩國主流民意，中美關係歷經風雨後還會浴火重生。

王毅強調，面對百年未有之大變局和全球疫情的新挑戰，外交戰線全體必須做好迎接更大風險、經受更多考驗的準備。

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據此前報道，8月16日，駐侯斯頓總領事館的中方人員乘飛機離開美國，中國駐美大使館官方Twitter發文發文，表示「很遺憾看到我們駐侯斯頓總領館的同事離開美國。我們將永遠銘記他們為彌合分歧、加強中美關係所作的貢獻。我們將繼續推進他們與諸多美國朋友們建立起來的友誼。一路平安！」

今年7月21日，美國突然要求中國關閉駐侯斯頓總領館。按照官媒《環球時報》總編輯胡錫進的說法，美國政府要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館，並給予中方3天撤離的時間。

為反制美國，中國外交部7月24日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。7月27日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

（綜合報道）