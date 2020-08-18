【一地兩檢】橫琴新口岸開通　預料年通關量可達8千萬人次

連接澳門和珠海的橫琴口岸新旅檢區域今日（18日）下午3時正式開通，採用「一地兩檢」通關查驗模式，能滿足旅客日通關量22.2萬人次，年通關量8000萬人次。

航拍廣東省珠海市橫琴口岸。（中新社）

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據介紹，橫琴口岸是粵港澳大灣區建設的標杆工程，採用「合作查驗、一次放行」的通關查驗模式，粵澳通關從「兩地兩檢」變成「一地兩檢」，兩地日通行能力從75萬人次提升到90萬人次。

另據拱北海關介紹，新冠肺炎疫情期間，在橫琴口岸，由出境方負責公共衛生篩查、入境方負責進一步排查處置，並建立雙方全面的工作信息交換和通報制度，將傳統模式的出入境雙方各自分別進行的衛生檢疫工作，變為雙方分工合作共同實施的一次性衛生檢疫流程。

橫琴新口岸採用「互認互換」的衛生檢疫合作查驗模式。（澳門新聞局）

8月18日，廣東省珠海市，橫琴口岸新旅檢區域開通儀式在橫琴口岸旅檢大樓出境大廳內舉行。（中新社）

廣東省省長馬興瑞在開通儀式上說，橫琴口岸的正式開通，必將促進粵澳融合相通，為兩地人員交流和經貿往來提供更加方便、快捷、舒適的服務，為橫琴新區開發建設注入強大動力，為全面深化粵澳合作、推進粵港澳大灣區建設提供有力支撐和打下堅實基礎。

澳門特別行政區行政長官賀一誠說，橫琴口岸的建設和管理採用了前所未有的合作模式。粵澳雙方同在一座大樓、共用設施設備；建設期間雙方人員齊心協力，互相支持和諒解，克服了包括疫情在內的重重困難，逐步解決了兩地在法制、工程、管理和技術等存在的差異所帶來的問題。他還指橫琴口岸的模式豐富了「一國兩制」的內涵，為特區與內地合作樹立新典範。

8月18日，珠機城際鐵路（珠海市區至珠海機場）珠海至珠海長隆段開通運營。珠機城際鐵路橫琴站與橫琴口岸新旅檢區域實現無縫銜接。圖為橫琴站站台。（中新社）

橫琴口岸交通配套方面，旅客在城軌橫琴站下車後可直達橫琴口岸，快速完成通關。同時，該站預留了對接澳門輕軌的接口，未來可接入澳門輕軌延長線。

根據規劃，未來還將建成澳門大學橫琴校區連接橫琴口岸通道橋，建成後澳門大學師生可經此橋直接通達橫琴。而在公共交通方面，珠海全市共有27條巴士線路經停橫琴口岸、橫琴口岸東和廣珠城軌橫琴口岸站。今日開業運營的橫琴口岸長途汽車客運站最高可日發送旅客1萬人次，日均可發送班車約400班。

（綜合報道）