海高斯風球｜珠海進入緊急狀態停工停課　廣東多地交通大受影響

颱風海高斯已於今日（19日）早上約6時在珠海市金灣區附近沿海地區登陸，全省多地停工停課，交通亦大受影響。其中珠海全市進入防風緊急狀態，全市停工、停業、停市、停課。

颱風海高斯登陸珠海，多地狂風暴雨（點圖放大）：

海高斯登陸時中心附近最大風力12級（每秒35米），中心最低氣壓970百帕。中央氣象台今晨繼續發布颱風橙色預警：預計海高斯將以每小時25公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

受颱風影響，18日中午以來，廣東東南部、海南島北部等局部地區出現暴雨或大暴雨；廣東中東部、江西南部、福建南部等地出現8-10級陣風，廣東珠江口沿海等局地11-15級。預計今天颱風還將繼續影響華南，廣東中部沿海風力大、華南還將有強降雨。

颱風海高斯已於早上約6時在珠海市金灣區附近沿海地區登陸。（中央氣象台）

廣東省防總於18日早上啟動防風Ⅳ級應急響應，並於晚上提升至Ⅱ級。截至19日早上，全省共轉移危險區域人員67148人，組織25712艘漁船回港避風、9549名漁排養殖人員上岸避險。

廣東多地有樹木遭大風吹倒（點圖放大）：

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受颱風影響，珠海宣布全市進入防風緊急狀態，除搶險、值班及民生保障人員外，所有行政單位、企業及公共服務場所實行停工、停業、停市和停課。對港珠澳大橋、珠海大橋、橫琴大橋、橫琴二橋、淇澳大橋、雞啼門大橋、南水大橋、橫坑大橋、斗門大橋，新月橋等採取封閉措施；橫琴口岸實施封關。全市巴士、的士、海上航班等公共交通停運。

中山方面，中小學、託幼機構停課，各類託管中心、教育培訓中心參照執行。江門全市託兒所、幼兒園、中小學校等停課，台山則實施停工、停市、停課。

廣東多地交通亦受颱風影響。廣州白雲機場有15個進港航班備降或返航，54個進港航班取消；出港航班中有48班次取消。截至18日晚上9點，南航取消18日、19日在深圳機場進出港的37個航班。東航則取消19日在廣州、深圳、珠海、湛江等地超過50個進出港航班。19日由廣州南站開出的深湛鐵路方向列車全部停運。

（綜合報道）