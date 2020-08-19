海高斯風球｜杏花邨未有大浪　停車場幾乎清空　居民稱風勢平靜

颱風「海高斯」襲港，一度九號風球高掛，但今日早上風勢減弱，天文台在早上7點40分轉發八號風球，11點10分轉發三號風球。 過往颱風襲港，杏花邨都是「重災區」，記者發現，曾經水浸的停車場，只剩下一輛車，車主早已將愛車駛離免受沒頂之災。有居民表示，這次打風較平靜，海浪亦不是很厲害。

杏花邨今早風勢頗大，雨勢時大時小。（黃偉倫攝）

颱風「海高斯」襲港，天文台昨晚先掛8號風球，到今日凌晨再改掛9號風球。過往強颱風如「天鴿」、「山竹」吹襲時，杏花邨都淪為澤國。

記者今晨到杏花邨觀察，雨勢時大時小，風浪不時湧到岸邊，不過未見水浸，市面亦大致整齊平靜。居民陳先生表示，是次颱風風勢未算大，「噚晚無乜特別，唔似以前山竹」。他續稱，過往海浪高及海堤，以致多處水浸，但是次未見巨浪，即使颱風來得較急，但未有太憂慮。

另一位居民梁先生亦稱，「海高斯」不及「山竹」，「好平靜，啲浪唔係好犀利」，未有太擔心，樹木亦未見受破壞。他續指，汲取之前的經驗後，海傍一帶已加設水閘，以防水浸。

颱風「天鴿」襲港時，杏花邨有停車場被淹沒，多輛汽車報銷。居民江先生指，大部分原本泊在該停場車的汽車，早已改泊到其他位置。記者到該停車場觀察，發現有工人清理坑渠，以免淤塞；停場車內則只剩下一輛車。