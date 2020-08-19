中國駐基里巴斯大使踩「人肉地氈」惹議　基議員：當地特有儀式

日前，中國駐基里巴斯大使唐松根訪問基里巴斯馬拉凱島期間拍攝的一張歡迎儀式的照片引發外界關注。照片顯示，唐松根到訪當地一個島嶼時，由2名婦女攙扶，踩過由數十名青年俯臥在地上組成的「人肉地氈」。 照片在網絡瘋傳，引起部分西方國家政治人物批評。不過，基里巴斯就有議員表示，照片中展示的是當地「一種表達最高崇敬之意的儀式」。

基里巴斯是太平洋島國，去年和台灣斷交後，和中國大陸建交。唐松根於2020年3月被任命為中國駐基里巴斯大使。

據澳洲ABC報導，唐松根早前訪問馬拉凱島，他下飛機後，走過一條約有30多名青年俯臥地上組成的「人肉地氈」，左右兩邊則各有一名穿著當地傳統服飾的女性攙扶。照片曝光後掀起網路討論風潮。

唐松根此舉引發許多西方人士批評。美國派駐基里巴斯的武官康斯坦丁·帕納約圖（Constantine Panayiotou）在Twitter上指責稱，這種做法「令人無法想象」。澳洲國會議員戴夫·夏爾馬（Dave Sharma）也表示，如果有澳洲代表參加這種儀式，自己會很「驚訝」。

2020年3月24日，新任駐吉里巴斯大使唐松根在塔拉瓦向基總統兼外長馬茂遞交國書。（中國外交部網站）

不過，當地議員Tekaiara就指出，照片中展示的是一種表達最高崇敬之意的儀式，「這是個非常特別且獨有的文化」、「這是一個島上的文化，一旦長者決定了就沒有人能反對」。

還有基里巴斯網民稱，「這是我們對客人以示尊重的儀式，在婚禮或者歡迎首次到訪客人時都會舉行這種歡迎儀式。」

8月18日，中國駐基里巴斯大使館Facebook賬號還發布了一份唐松根的聲明。他在聲明中說，8月初，他訪問了北塔比特韋亞環礁、南塔比特韋亞環礁以及馬拉凱島。「我們的主要目標是，讓中基關係使得更多基里巴斯人民受益。」

聲明還稱，「使館團隊受到島上老人、島委員會及當地人民的熱烈歡迎和接待。我們受到了傳統禮節的歡迎，並被邀請參加當地的maneaba儀式，整個團隊都沉浸在獨特文化和熱情好客（的氛圍）之中。」