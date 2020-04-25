傳基里巴斯或欲重建與台邦交　蘇貞昌稱正密切注意狀況

2019年9月時主導與台灣斷交、並與中國大陸建交的基里巴斯（Republic of Kiribati）執政黨，近日在國會選舉中落敗，已淪為該國國會少數黨，有消息指出，基國可能因此與台灣重建邦誼。台行政院長蘇貞昌對此表示，台灣會密切注意各種情況，做各方面的努力。

2020年1月，基里巴斯總統馬茂伉儷赴大陸訪問，並與習近平夫婦會面。（新華社）

基里巴斯國會共有45席，執政黨與該黨盟友在4月22日舉行的第2輪投票拿下22席，另外23席則分屬2個在野黨，其中一個在野黨已具體表明將要與台灣復交，而另一個在野黨則是在2019年因反對和台灣斷交，才從基國執政黨分裂新創。

針對基國政局的最新動態，台灣外交部表示，樂見基里巴斯依民主程序順利完成國會選舉，並對各黨派席次分布情形充分掌握，未來台灣將持續秉持中立原則，密切觀察基國總統大選結果以及基國新政府的外交政策走向。

台灣與基里巴斯於2019年9月斷交，隨着基國政局更迭，台外交部表示正密切注意後續發展。（洪嘉徽／多維新聞）

除了已落幕的國會大選外，基國總統大選亦將於今年6月舉行，之前自執政黨出走、另立新政黨的裴班努（Banuera Berina），將與主導台基斷交、選擇與北京建交的現任總統馬茂（Taneti Maamau）進行對決。

蘇貞昌對於基國選舉結果、與即將到來的總統大選表示，基里巴斯經過民主選舉後後有不同的政情，台灣會密切注意，將做各種努力，將來的情形也會由外交部向外界報告。