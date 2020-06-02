新冠肺炎｜武漢前線醫護子女中考加10分　網民：對其他學生不公平

近日，武漢市教育局公布，武漢將對2020年參加中考（初中升高中考試）的前線醫務人員子女，在其考試成績總分基礎上加10分。6月1日（周一），申報該項加分項目的詳細政策公布，進一步明確申報對象和申報流程。 加分計劃引起網民熱烈討論，有網民認為這是醫護應得的獎勵，不過，也有網民認為這是對其他學生不公平。

近日各地開始陸續復課，學校加強防疫措施以防止學生受感染：

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根據武漢市教育局通知，疫情防控前線醫務人員子女中考優錄的申報對象，為2020年參加中考的全市新冠肺炎疫情防控前線醫務人員子女。

通知指，前線醫務人員指疫情防控期間，直接參與新冠肺炎防疫和救治前線工作，且與確診或疑似病例直接接觸的接診、篩查、檢查、檢測、轉運、治療、護理、流行病學調查、醫學觀察、以及直接進行病例標本採集、病原檢測、病理檢查、病理解剖的醫療衛生專業技術人員。

武漢在3月慶祝方艙醫院全部休艙，當地舉行「休艙儀式」，不少醫護人員合照留念：

武漢方艙醫院全部休艙，當地舉行「休艙」儀式。（新華社）

通知又指，外地新冠肺炎疫情防控前線醫務人員子女在武漢市就讀，並符合今年中考報名資格的，同樣可以報名加分計劃。

網民熱議：

「對別的孩子公平嗎？要是醫務人員還沒有孩子又怎麼辦？」

「對政府來說，是最廉價的獎勵；對醫護人員來說，是最實惠的獲得；對其他家長和社會來說，是最大的不公平。」

「父母是罪犯的孩子，中高考要不要減10分啊？」

「抗疫的僅僅是醫護人員嗎？警察，公務員，清潔工，志願者，建築工……是不是都要給子女加分？」

「醫護人員的的榮譽僅限醫護人員本身，比如工資、還有在評職稱的時候作為『加分項』。」

「做出了有益社會的貢獻，蔭及子女有什麼問題嗎？」

（綜合報道）