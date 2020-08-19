解放軍東部戰區批評美軍艦穿航台海　美軍偵察機同日飛越台灣東部

美軍太平洋艦隊在當地時間周二（18日）證實，一艘導彈驅逐艦在當天穿越台灣海峽。另據美國海軍研究學會網站（USNI）消息指，馬斯廷導彈驅逐艦（DDG-89）當天是在與日本海上自衛隊展開聯合演習後，再航行通過台灣海峽。 解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校在周三（19日）回應指，馬斯廷號在穿航台灣海峽期間，解放軍東部戰區有出動海空兵力，全程進行跟蹤監視。

張春暉批評，美國近來在涉台問題上消極動作不斷，向台獨勢力發出錯誤訊號，嚴重破壞台海和平穩定，「我們正告有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的。」

張春暉強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

另一方面，據時常分享全球各國軍情軍機動態的「Callsign: CANUK78」透露，美國陸軍一架可搭載偵察系統「挑戰者650（ Challenger 650）」偵察機，在周三上午10時在台灣東部空域經過，並於中午在巴士海峽上空折返，回去位於日本沖繩縣的嘉手納空軍基地。

美國陸軍派出「挑戰者650（ Challenger 650）」偵察機飛越台灣東部空域，並於中午在巴士海峽上空折返，飛返位於日本沖繩縣的嘉手納空軍基地。（資料圖片）

有台灣傳媒指出，該偵察機所配備的高精度檢測和利用系統（HADES），可結合地面偵搜雷達和靈敏的電子情報接收器，使其可以在俄羅斯或中國的防空系統範圍外運行，偵測移動中的目標，包括戰車、船隻等，接收器並可偵搜到敵方雷達，提供美軍的長程火箭或火砲執行精準射擊。

（綜合報道）