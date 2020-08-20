港版國安法｜反制美國　中方決定香港暫停履行港美司法互助協定

外交部發言人趙立堅今日（20日）主持外交部例行記者會時表示，鑑於美方錯誤行徑，中方決定香港特區暫停履行港美刑事司法互助協定。

趙立堅在回答記者提問時作上述表示，他又再次強調，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，中方敦促美方立即糾正錯誤決定，停止插手香港事務、干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）19日透過聲明表示，已知會港府終止或暫停三項雙邊協定。（資料圖片 / AFP）

據此前報道，美國國務院當地時間周三（19日）發聲明表示，已知會港府終止或暫停三項雙邊協定，包括移交逃犯協定、移交被判刑人協定及豁免國際船運利得稅，稱措施是回應中國在香港推行港區國安法所引起的疑慮。

聲明提到，中共採取猛烈措施，侵蝕北京向英國承諾的香港民眾享有50年高度自治的承諾，違反聯合國記錄在案的《中英聯合聲明》。因此總統特朗普表明，美國會視香港為「一國一制」，並向損害港人自由的人士採取行動。總統就「香港正常化」簽署行政命令，為北京的行為推出連串回應措施，包括終止及取消對香港的特殊地位。

港府斥美不尊重多邊主義

對於美方上述聲明，港府本日稍早前已發表新聞稿，強烈譴責美國政府單方面決定中止或終止與本港的三項雙邊協定，斥美國單方面決定反映了其政府不尊重雙邊主義和多邊主義，應受到國際社會的譴責。

港府發言人表示，美國的行動被公認為是以香港為棋子，在中美關係中製造事端，特區政府對此表示強烈不滿及反對。港府再次敦促美國政府立即停止干預香港特別行政區的內政，並撤回其《港區國安法》的毫無根據指控，強調《國安法》維護「一國兩制」原則，恢復國家穩定。

（綜合報道）