特朗普：美國取消香港補貼優惠　因自由已遭剝奪　商機會轉到美國

美國總統特朗普8月19日在白宮舉行記者會時表示，香港自由被剝奪，因此美國收回所有對港的補貼措施，這價值數十億美元，如今，所有的這些商機都會轉到美國，包括紐約證券交易所和納斯達克市場；但特朗普並未解釋為何商機會從香港轉移到美國。

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特朗普所指的補貼應為美國政府依據「香港政策法」（United States–Hong Kong Policy Act）所給予香港的優惠待遇，在港版國安法今年6月實施前夕，特朗普宣布取消對港特殊優惠待遇。

特朗普以經濟表現強勁作為競選連任的重要政績，如今再說，停止對香港的優惠政策將可使美國市場受益。

記者問到壹傳媒主席黎智英日前被依港版國安法拘捕後釋放，特朗普說，黎智英是了不起的紳士，也是勇士；特朗普在此時提到香港議題，他說，因為香港的自由被剝奪，因此美國收回給予香港大量的激勵和補貼措施，過去美國對香港施加諸多激勵措施，讓香港成為成功的交易和商業中心，現在美國政府收回所有一切措施。

特朗普說，所有對港實施的激勵措施價值數十億美元，如今全數保留，這些商機會轉到美國，包括紐約證券交易所和納斯達克市場。

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