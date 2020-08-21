台灣禁代理愛奇藝騰訊　國台辦：民進黨斷送台灣發展機遇

台灣政府早前表示將新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，這也意味著愛奇藝和騰訊視頻等OTT業者將被「逐出」台灣市場，其具體條款將於9月3日上路。 對此，國台辦發言人馬曉光今天（21日）表示，民進黨製造兩岸「脫鉤」，損害台灣同胞利益福祉；他又提醒台灣方面，兩岸經貿往來為台灣帶來巨大利益，兩岸貿易台灣所獲順差超過700億美元，民進黨當局的所作所為是斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。

馬曉光說，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口和手段，處心積慮地操弄「反中」民粹，變本加厲地破壞兩岸交流合作，現在又追隨西方反華勢力，進一步阻撓陸資赴台投資，禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸「脫鉤」，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。

台灣將禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務。換言之，大陸知名網上影音平台愛奇藝、騰訊視頻等，將因無人代理，形同被「逐出」台灣。（資料圖片）

馬曉光稱，兩岸經濟交流合作是造福兩岸同胞的生命線，給廣大台灣同胞帶來了實實在在的利益。新冠疫情發生以來，大陸率先復工複產，有力地帶動了兩岸經貿往來，成為台灣經濟發展的關鍵因素。今年1至7月，兩岸貿易額1349.4億美元，同比增長8.7%，台灣所獲順差超過700億美元。大陸企業在台聘用員工近25000人，每年納稅超過12億新台幣。民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。

中科院專家：民進黨無應對大陸勇氣，只會「斷路築牆」

對於台灣方面禁止任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，中國社會科學院台灣研究所副研究員謝楠表示，民進黨政府的目的是讓台灣與大陸經濟脫鉤。他表示，以愛奇藝為例，指出其影視文化產品深受民眾歡迎，且愛奇藝為購買台灣本土內容付費超過新台幣10億元，助力台劇發展。

謝楠分析說，民進黨政府實施一系列措施是典型意識形態掛勾，一是向美輸誠，二是強化兩岸全面脫鉤，愛奇藝條款上路目的就是弱化兩岸社會文化連結。大陸經濟與產業競爭力的不斷提升，大陸對台吸引力將進一步增強，台經濟面臨更嚴重「失血」困境。

謝楠批評，面對大陸政治、經濟與社會文化的全面崛起，民進黨政府早已失去積極參與的勇氣，只能也只會採取「斷路築牆」等極端手段進行回應。