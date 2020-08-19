台擬「逐出」愛奇藝、騰訊等OTT？　台NCC：可繞道境外服務器收看

台經濟部日前預吿修法禁止台灣企業代理大陸OTT（網路視聽服務），被部分媒體稱為「愛奇藝、騰訊條款」，稱最快9月大陸OTT在台灣就會被「封殺」、「逐出」。 對此，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，台灣消費者還是可以繞道境外服務器收看，只是大陸OTT不能落地台灣。

對於外界稱法規實施後，台灣用戶必須翻牆看愛奇藝，台NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，用戶還是可以看，「我們是自由民主國家，不會去封網，不會去攔網」。（楊家鑫／多維新聞）

8月19日，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）舉行例行記者會。

台灣經濟部日前預吿，將在《兩岸條例》第35條第2項「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，新增禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。亦即台灣本土業者不能有代理、經銷大陸OTT業務。這也意味著，大陸知名網上影音平台愛奇藝、騰訊視頻等，將因無人代理，被「逐出」台灣。

對此，台NCC副主委兼發言人翁柏宗指出，網路視訊串流業務禁止陸資，但現在有代理商在台灣推動大陸OTT業務，經過經濟部與陸委會討論，違反《兩岸條例》第35條第2項，所以他們才會修法禁止。基於雙方互惠原則，台灣OTT不能到大陸落地，那大陸OTT也不能在台灣落地。

翁柏宗表示，公吿生效後，NCC會函文相關電信業者、因特網服務提供業者（ISP）、內容傳遞網絡服務業者（CDN）、資訊服務業者，以及愛奇藝代理商「歐銻銻娛樂」，不能違反公吿的事項，否則將罰款。

愛奇藝2016年透過代理商方式在台落地，號稱目前台灣經常性用戶有200萬。圖為2018年3月，愛奇藝在美國NASDAQ掛牌。（VCG）

關於外界解讀愛奇藝平台在台灣將被下架、台灣用戶必須「翻牆」才能收看，翁柏宗表示，沒有所謂平台下架，或者封網、翻牆，愛奇藝的服務器放在香港，台灣用戶依舊可以透過網路收看。只是它不能落地台灣，現在就是有台灣業者幫助它落地。

關於台灣用戶購買愛奇藝服務，翁柏宗指出，法規將禁止台灣業者代理其業務，包括代收會費、客服等，但如果用戶使用跨境消費，這個不是管轄範圍。

至於愛奇藝的中間服務業者也包括美商，是否可以開罰？翁柏宗則表示，這部份NCC會去搜證，理解案情再做判斷。