解放軍發布黃海海域禁航通告　明起組織大型實彈射擊演習

今天（21日），解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、山東青島市海事局及江蘇連雲港市海事局聯合發布公告，解放軍將於周六（22日）至下周三（26日），在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，期間禁止船舶進入臨時禁航區。 另外，今天青島市政府新聞辦公室官方微博也發布臨時禁航通吿。

據臨時禁航通告，禁航時間周六中午12時開始，至下周三中午12時終止，范圍涵蓋黃海部分海域。資料顯示，解放軍91208部隊隸屬北海艦隊，駐地為青島。青島為「遼寧艦」航母母港，亦是北海艦隊司令部所在地。

這段時間以來，解放軍在軍事演習方面動作頻頻。

據央視新聞8月19日報道，近日，中國東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練。其中，編隊各艦在該實戰訓練中調整為對空防禦隊形，「對敵來襲飛彈」進行防禦打擊。隨後，接連展開實射干擾煙霧彈、火箭深彈（攻潛火箭）等科目。

解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練（點圖放大）：

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解放軍東部戰區新聞發言人張春暉13日曾表示，東部戰區多軍種在多個方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

而在8月8日，解放軍第74集團軍所屬旅級部隊近期在海南島西部海域進行夜間登島搶灘作戰。在模擬搶佔灘頭後，該部隊登島進行城市道路巷戰。軍媒發佈的視頻最後寫道「解放軍有信心有能力保衛國家主權與安全利益」。

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除中國外，近期美國在東海、南海的相關舉動也備受關注。

8月16日，美軍一架B-1B轟炸機飛向東海，逼近東海防空識別區。這一行動還被台媒解讀為「挑戰解放軍底線」

8月17日，美國空軍兩架B-1B轟炸機於8月17日從關島返回美國基地。但從飛行軌迹來看，兩架轟炸機並沒有沿最短路線直接飛回美國，而是繞道東海。

美國空軍B-1B戰略轟炸機16日早上飛向台灣東北空域，逼近大陸劃設的東海防空識別區。（資料圖片）

針對美方在東海、南海的相關舉動，中國國防部新聞發言人吳謙大校曾表示，當前，在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體是穩定的。這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。

他說，反觀作為域外國家的美國，打着所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。