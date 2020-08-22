美欲聯合國恢復對伊朗制裁　王毅：美對協議出爾反爾，無理取鬧

美國上周在聯合國安理會試圖延長對伊朗武器禁運決議草案但失敗後，美國8月20日提出希望恢復安理會對伊朗的制裁，不過，中國、俄羅斯及一些美國盟友都對此表示反對。 中國外交部部長王毅對此表示，美方提出這種要求純屬無理取鬧。他指出，美國當年簽署了協議，不管政府是否換屆，美國都有義務予以遵守。

8月21日，國務委員兼外長王毅在海南保亭同巴基斯坦外長庫雷希舉行第二次中巴戰略對話後共同會見記者。有記者問中方對美國要求聯合國安理會啟動對伊朗「快速恢復制裁」機制有何評論？

王毅表示，美方提出這種要求純屬無理取鬧。王毅說，當年美國政府既然已經代表美國正式簽署伊朗核問題全面協議，就承擔了遵守這份協議的國際責任，不管政府是否換屆，美國都有義務予以遵守，這是國際法的常識。如果美方對自己簽署的協議也要出爾反爾，試問還有哪個國家敢同美國簽署協議？美方單方面退出伊核協議的做法已經遭到了國際社會的普遍反對。

特朗普2018年簽署命令退出伊朗核協議的留影。（Getty）

王毅說，今天，已經退出伊核問題全面協議的美國，竟然又要回來行使協議賦予當事方的權利，要求啟動「快速恢復制裁」機制，誰不同意就單邊制裁誰，這一做法更是蠻不講理。試問世界公理何在？國際法權威何在？美國的信譽何在？美方只考慮一己私利，對國際法合則用、不合則棄，不僅自己不守法，還要求其他國家也不守法，甚至還揚言要制裁守法的國家。天底下哪有如此荒唐的邏輯？

王毅說，任何國際協議都是各方經過協商、相互妥協的產物。中方注意到有的國家認為伊核協定對地區安全形勢關注得不夠。鑒此，中方已經提出了有益的建議，那就是，在堅定維護伊核協議有效性和權威性的前提下，另辟一個多邊對話平台，各方均可提出自己的關切，就維護地區和平穩定形成新的共識。他說，中方這一建議仍然有效。

王毅強調，在核不擴散問題上，中方歷來主張要建立一個無核世界。中方的核政策在有核國家中是最為進步的，對自身的要求也是最為嚴格的。中方呼籲核大國首先在建設無核世界進程中發揮表率作用，中方也願意為此繼續發揮建設性作用。