國產「新舟600」飛機首次出口非洲　已完成驗收

近日，西非國家貝寧購買的的「新舟600」飛機的驗收工作在陝西西安完成，這意味着「新舟600」飛機首次成功出口非洲大陸。

據《環球時報》22日報道，由貝寧駐華大使阿多維蘭德（Adovelande Simon Pierre）和參贊埃巴赫（Aebh Luc Comlan）組成的驗收代表團隊，中航西飛民用飛機有限責任公司（簡稱西飛民機）總經理王程寬、副總經理張勇，新舟60/600項目總師呂海以及相關業務人員出席了驗收簽字儀式。

報道指，王程寬代表西飛民機對貝寧驗收代表團蒞臨驗收新舟600飛機表示歡迎與感謝，並向阿多維蘭德大使贈送了代表飛機交付的玉鑰匙。貝寧驗收代表團隊對西飛民機此次飛機交付所做的一系列工作表示肯定，並簽署了驗收證書。

自2005年4月23日，首架「新舟60」飛機交付津巴布韋起，「新舟」系列飛機成功打開了中國自主品牌客機飛向世界市場的「航道」。15年來，「新舟60」飛機陸續飛行在非洲大陸厄立特里亞、吉布提、贊比亞、布隆迪、剛果布、津巴布韋、喀麥隆、安哥拉等「一帶一路」沿線國家。

據悉，「新舟600」飛機是由西飛民機在「新舟60」飛機的基礎上改進而成的新一代渦槳支線客機。2008年6月29日首架總裝下線，10月9日首飛成功。2010年5月18日獲得中國民航局頒發的運輸類飛機型號合格證（TC證）。

「新舟600」飛機的機身結構、綜合航電、內部裝飾與雙發延程等方面都進行了設計優化，實現了儀表綜合顯示和集中控制即玻璃化座艙，並首次在中國國內應用了門梯合一式登機門。