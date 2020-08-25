趙立堅：美國政客把中共當「異教徒」　妄圖搞「十字軍東征」

8月25日，外交部發言人趙立堅表示，美國個別政客把中國共產黨和中國政府當作「異教徒」，妄圖搞「意識形態十字軍東征」，用心險惡；他又表示，中國共產黨的領導地位是歷史和人民的選擇，「沒有共產黨就沒有新中國」是中國人的普遍信仰。

在當日外交部記者會上，有記者提問，美國國務卿蓬佩奧訪問以色列期間同內塔尼亞胡總理共見記者時稱，他們「圍繞『中國共產黨對全球構成重大威脅』這一話題交流了看法，相信國際社會對『中共威脅』看得清清楚楚」。中方有何評論？

趙立堅表示，蓬佩奧出於意識形態偏見和一己私利，大肆對中國污蔑抹黑，但中方絕不會任由其胡作非為、混淆視聽。他說，中方有關媒體發佈了《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，其中大量的事實和真相都能夠證明蓬佩奧之流無視歷史、罔顧現實、充斥冷戰思維和零和博弈理念的謊言是多麼荒謬可笑。

趙立堅指，第一，美國個別政客把中國共產黨和中國政府當作「異教徒」，妄圖搞「意識形態十字軍東征」，用心險惡。他說，只要中國堅持走獨立自主、和平發展的道路，只要不走「美國設計的道路」，他們就視為「眼中釘」，逢中必反。趙立堅稱，要正告這些人，中國共產黨的領導地位是歷史和人民的選擇，「沒有共產黨就沒有新中國」是中國人的普遍信仰，任何人都無法對中國共產黨受到中國人民擁護和支持的現實視而不見，任何改變甚至遏制中國的企圖都不會得逞，註定失敗。

第二，趙立堅說，美國個別政客言必稱「中國威脅」，但無論是《中國共產黨章程》還是《中華人民共和國憲法》，都明確表明中國堅持和平發展道路、反對霸權主義之志，相比之下，美國從未作出過像中國這樣的政策宣示。

趙立堅最後反問道，放眼當今地區和國際熱點敏感問題，有哪個是中國造成的？又有哪些問題的背後沒有美國個別政客忙前忙後的影子？這些人必須認清並接受的現實是，對包括美國在內的國際社會而言，中國是促進全球和平繁榮的積極力量而不是消極因素，是機遇而不是威脅。