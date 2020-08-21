【人肉地氈】外交部：駐基大使「客隨主便」　有人從台灣拿錢挑撥

8月18日，一張中國駐基里巴斯大使從「人肉地氈」上走過的照片引起廣泛關注，有美澳官員就此批評中國。 對此，中國外交部發言人趙立堅20日表示，照片上顯示的場景是中國大使在當地政府和民眾盛情要求下，出於對當地文化習俗的尊重，最終同意並出席這場富有民族特色的歡迎儀式。趙立堅引述網民說法，稱有人藉此攻擊中國是「蓄意挑撥中基關係，是從台灣拿了錢，居心叵測」。 對於趙立堅的說法，台灣方面稱，台灣方面並不認識，從未接觸過、更未收買網上發布照片人士，趙立堅公然說謊與抹黑的行為令人不齒，台外交部嚴厲譴責。

趙立堅在20日舉行的外交部例行記者會上表示，應基里巴斯馬拉凱島市政府和議員邀請，中國駐基里巴斯大使唐松根日前赴該島訪問。這是中基2019年9月複交以來，中國大使首次到訪該島，受到當地政府和人民真誠歡迎。在當地政府和民眾盛情要求下，出於對基里巴斯文化和習俗的尊重，唐大使最終同意接受並在抵達時出席了富有當地民俗特色的歡迎儀式。馬拉凱島許多民眾在同唐大使的交流互動中，都表達了對中基複交的堅定支持。這再次充分表明中基複交是民心所向、大勢所趨。

外交部發言人趙立堅。（外交部網站）

基曾以同樣儀式歡迎澳洲高級專員

趙立堅援引馬拉凱島議員、基里巴斯農業部長等政要的話稱，在網上流傳的那張照片上的歡迎場景是該島最隆重的傳統歡迎儀式，用最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪是馬拉凱島祖先留下的待客之道。採用這種儀式歡迎唐大使是島上老人協會、市政廳以及教會共同作出的決定。1998年時任澳洲駐基里巴斯高專到馬拉凱島時，當地民眾也用同樣的儀式歡迎他。一些澳洲人明知基里巴斯各島都有獨特的風俗，卻故意污蔑抹黑中國，基方對此感到憤怒。

趙立堅還提到最初在社交媒體上散佈這張照片抹黑中國的一名叫柏樂志的人士，「此人一貫出於政治目的的反華」。

趙立堅強調，中方一貫堅持大小國家一律平等，在同太平洋島國交往中充分尊重當地文化和習俗，講求「客隨主便」。相信大家注意到，基里巴斯和不少太平洋島國民眾紛紛在社交媒體發聲，感謝中國大使尊重當地傳統習俗，譴責個別人蓄意曲解當地文化、挑撥中基友好關係的做法。一些網友留言批評像柏樂志一樣的個別發帖人蓄意挑撥中基關係，是從台灣拿了錢，居心叵測。面對事實，任何惡意抹黑中國對島國政策、妄圖離間破壞中國同島國關係的圖謀都絕不會得逞。

台外交部發言人歐江安8月21日表示，台灣完全不認識發布照片的網民，趙立堅是公然說謊。 （屈彥辰／多維新聞）

中央社8月21日引述台外交部發言人歐江安的回應，對於趙立堅「收錢辦事」的指控，歐江安嚴正澄清，稱台灣方面並不認識，從未接觸過、更未收買該名澳洲人士，中國外交部公然說謊與抹黑的行為令人不齒，外交部嚴厲譴責。

針對「人肉地毯」爭議，歐江安在8月20日的台灣外交部例行記者會上也公開表示，相關照片跟相關影片大家都有看到，震驚程度大家都一樣，這不是台灣熟悉的基里巴斯，台灣不會這樣對待友邦跟人民，至於中國如何對待他的新友邦跟人民，全世界自有公評。

基里巴斯「人肉地毯」照片在facebook社團「太平洋新聞室」（The Pacific Newsroom），因「引起強烈情緒，內容包括虐待與威脅性語言」已遭刪除，至於其他社群網站和媒體仍在流傳中。