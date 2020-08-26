美軍偵察機飛入南海　或意在收集中國導彈目標數據

據南海戰略態勢感知智庫官方微博今天（8月26日）發布的消息，一架隸屬於美國空軍的RC-135S戰略偵察機於今天上午8時左右途徑巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行。

美軍偵察機此次飛行，正值解放軍在南海進行軍事訓練活動之際。海南海事局曾在8月21日發佈通稿稱，8月24日至8月29日海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。

據長期跟蹤美軍機動態的Twitter賬號「飛機守望」（Aircraft Spots）稱，美軍偵察機此次飛行目的是收集有關中國發射彈道導彈目標的光學和電子數據。

當天，解放軍還被指計劃從浙江和青海兩個不同基地向南海發射導彈。有消息稱，從浙江發射的為東風-21型彈道導彈（DF-21），從青海發射的是東風-26型彈道導彈（DF-26）。

DF-26為核常兼備導彈，射程達3,000公里至4,000公里，是中國第一個射程可到達關島及關島美軍基地的常規彈道導彈。DF-21是中國研發成熟的導彈型號，其反艦型號東風-21D反艦彈道導彈（DF-21D）有「航母殺手」之稱，被指專門針對美國的航空母艦。

而就在25日晚上，中國國防部發表消息指，美軍U-2高空偵察機「擅自闖入」解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，嚴重干擾解放軍正常軍演，嚴重違反中美海空安全行為準則及國際慣例，國防部已經對美國提出嚴正交涉。